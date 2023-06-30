حلوى الأحاسيس المجمدة

مثلجة لكنها تحرك أحاسيسك تمنحك شعورا بالفرح والسعادة وحين تغمض عينيك تشعر أنك على قمة جبل جليدي خصوصا حين يحيط بك حر الصيف من كل جانب فتأتي تلك القطعة من الحلوى المجمدة لتبرد صيفك وتدفئ مشاعرك، ولعل من اخترعها كان يبحث عن الشعور قبل الطعم!

في الواقع لا يعرف أول من اكتشفها بالتحديد، ولكن ثبت أن أول ظهور للمثلجات كان في بلاد فارس القديمة منذ 2500 عام تقريبا، وفي ذلك الزمان اعتمدت صناعتها على الماء المحلى المثلج والمقطع إلى قطع صغيرة والمزين بالفواكه والنكهات. وقد وصل هذا التقليد من إنتاج الآيس كريم بالتدريج إلى الإمبراطوريات اليونانية والرومانية القديمة، تم استقباله بالترحاب الشديد وتناوله النبلاء والملوك الرومانيون بكميات كبيرة، حيث كان لديهم المال اللازم لتمويل عملية إنتاجه باهظة الثمن، واستمر إنتاجه رغم سقوط الإمبراطورية الرومانية وزيادة تكلفته ليظهر بقوة في عصر النهضة في إيطاليا، الذين ابتكروا له وصفات عديدة ونكهات لذيذة أدت إلى انتشاره في جميع أنحاء أوروبا، خصوصا عندما ذهبت الدوقة الإيطالية كاثرين ديميديسي إلى فرنسا للزواج من دوق أورليانز "ملك فرنسا المستقبلي" في 1533 ومنها انتقل إلى أمريكا حين بدأ الحاكم الإنجليزي في ولاية ميريلاند تقديمه إلى ضيوفه 1700، وبعد مرور 76 عاما بدأت أول مؤسسة تجارية لبيع المثلجات عملها في مدينة نيويورك واتخذ اليوم الذي انطلقت فيه مبيعات تلك المؤسسة يوما عالميا للآيس كريم، وتعد أمريكا اليوم أكبر منتج ومستهلك له.

وللآيس كريم أسماء عديدة في كل حضارة ودولة فهو معروف باسم داندورما بالتركية، وجيلاتو بالإيطالية، والبوظة في سورية ولبنان، وجرانيتا وجيلاتي في مصر، والذي لا يعرفه الكثيرون أن كل هذه الأنواع أصلها واحد ولكنها تختلف في مكوناتها، فقوام ومذاق الجيلاتو مثلا لا يشابه الآيس كريم!!

والمثلجات كانت وما زالت معشوقة أغلب الملوك والرؤساء والنبلاء على مر العصور، ويعد الإسكندر الأكبر أحد أكثر المولعين بهذه الحلوى الباردة، حتى قيل إنه كان يرسل عبيدا مدربين على الجري السريع لإحضار الثلج من الجبال، وحين تزور "متحف الآيس كريم" في لوس أنجلوس ستتعرف على شدة ولع الرؤساء الأمريكيين به، فقد أمر الرئيس جونسون أثناء جولة رسمية له 1968 بإيقاف موكبه أمام محل آيس كريم ونادى البائع من سيارته ليحصل على الآيس كريم، واشترى كلينتون كوب آيس كريم من محل في الشارع بعد أن ألقى خطابه عن صحة الأمريكيين!!