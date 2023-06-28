الأسهم اليابانية تقفز 2% بدعم من أسهم التكنولوجيا

قفز مؤشر نيكي الياباني 2 % اليوم بعد سلسلة خسائر استمرت لأربع جلسات، إذ ارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا مقتفية أثر نظيراتها الأمريكية في ختام تعاملات الأمس. وبدأ نيكي تعاملات فترة ما بعد الظهر بأداء قوي ليتجاوز مستوى 33 ألف نقطة قبل أن يعزز مكاسبه بدفعة أخيرة في ختام الجلسة لينهي التعاملات مرتفعا 2.02 % عند 33193.99 نقطة.

وإجمالا، ارتفع 219 سهما وانخفضت ستة أسهم من بين 225 سهما على المؤشر نيكي. وارتفعت أسهم قطاع التكنولوجيا 2.6 بالمئة ليصبح الأفضل أداء على المؤشر نيكي بحسب رويترز.

كان المؤشر قد تراجع أكثر من 3 % على مدى الجلسات الأربع السابقة، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى في 33 عاما الأسبوع الماضي عند 33772.89 نقطة. كما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.99 % إلى 2298.60 نقطة.

