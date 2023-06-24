اليابان تسجل أول حالة وفاة في العالم بفيروس "أوز"

قالت السلطات اليابانية إن امرأة في السبعينيات من عمرها توفيت في مقاطعة "إيباراكي" شمال شرقي طوكيو، بعد إصابتها بفيروس أوز، ما يجعلها أول حالة وفاة في العالم بسبب العدوى التي تنقلها حشرة القراد.

و تم اكتشاف الفيروس في البلاد عام 2018، وفي حين أنه قد تكون هناك حالات إصابة بين البشر والحيوانات البرية، لم يكن هناك تأكيد على ظهور الفيروس على أي شخص حتى الآن.

وذهبت المرأة إلى مؤسسة طبية بعد أن ظهرت عليها أعراض من بينها الحمى والتعب، وفقا لحكومة المقاطعة ووزارة الصحة بحسب وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.

وتم تشخيص حالتها بأنها مصابة بإلتهاب رئوي ولكن بعد أن ساءت حالتها، تم ادخالها إلى المستشفى وتم العثور على حشرة قرادة محتقنة في الجزء الأعلى من فخذها الأيمن.

وتوفيت المرأة متأثرة بإصابتها بالتهاب عضلة القلب بعد 26 يوما من دخولها المستشفى.

يذكر أنه لا يوجد لقاح ضد فيروس أوز، الذي لم يتم اكتشافه خارج اليابان، وفقا للمعهد الوطني للأمراض المعدية في طوكيو.

وقال المعهد إن الإصابة بالفيروس لا تؤدي بالضرورة إلى الوفاة، لكنه أكد ضرورة إجراء مزيد من الدراسات حول أعراضه ومخاطره.