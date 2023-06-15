«نمو» ترتفع 1403 نقاط بتداولات قيمتها 51 مليون ريال

ارتفعت السوق الموازية "نمو" 1403 نقاط بنحو 6 في المائة لتغلق عند 24948 نقطة. وزادت قيمة التداول 11 في المائة بما يعادل خمسة ملايين إلى 51 مليون ريال، بينما صعدت الأسهم المتداولة 40 في المائة بنحو 405 آلاف سهم لتبلغ 1.4 مليون سهم متداول، أما الصفقات فقد بلغت 4.1 ألف صفقة مرتفعة 591 صفقة بمقدار 16 في المائة.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "الدولية" بنحو 30 في المائة ليبلغ 4.21 ريال، يليه "الرعاية المستقبلية" بـ30 في المائة ليصل إلى 35 ريالا، وحل ثالثا سهم "رواسي" 17 في المائة حيث أغلق عند 9.01 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "الحاسوب" بواقع 4.34 في المائة ليغلق عند 101.40 ريال، يليه "جروب فايف" بـ3.91 في المائة إلى 22.10 ريال، وحل ثالثا سهم "جاز" بمقدار 3.91 في المائة مقفلا عند 71.30 ريال.

وكان الأعلى تداولا "المركز الكندي الطبي" بنحو 7.9 مليون ريال، ثم "تام التنموية" بقيمة 6.9 مليون ريال، وحل ثالثا "أسمنت الرياض" بمبلغ 5.4 مليون ريال.