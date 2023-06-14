أسهم أوروبا ترتفع مع توقعات تعليق الفيدرالي لرفع الفائدة .. وقطاع البنوك يتصدر المكاسب

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم بدعم من أسهم البنوك وشركات التعدين قبل أن يتوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) مؤقتا عن رفع أسعار الفائدة بحسب التوقعات الواسعة النطاق.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على ارتفاع 0.4 في المائة.

وبحسب "رويترز" صعدت أسهم البنوك، التي تميل إلى الاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة، 1.1 في المائة. وارتفع مؤشر البنوك الإيطالية 0.9 في المائة، كما زاد مؤشر البنوك الإسبانية 1.1 في المائة ليقودا مكاسب المؤشرات في دول رئيسة بالمنطقة.

ووفقا لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة (سي.إم.إي)، يتوقع جميع المتعاملين أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة في نطاق ما بين 5 إلى 5.25 في المائة في وقت لاحق من اليوم، بينما يتوقعون بنسبة 60 في المائة أن يرفع أسعار الفائدة في يوليو.

وسيصدر البنك المركزي الأمريكي بيانا بشأن سياسته النقدية في الساعة الثانية مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1800 بتوقيت جرينتش)، يليه بنصف ساعة مؤتمر صحفي للمحافظ جيروم باول.

وقادت أسهم شركات التعدين مكاسب القطاع بارتفاعها 2.3 في المائة مع زيادة أسعار النحاس بسبب انخفاض الدولار، كما أدت التوقعات بزيادة التحفيز لدعم النمو الاقتصادي في الصين، المستهلك الرئيس للمعدن، إلى رفع المعنويات.

وأغلق مؤشر فايننشال تايمز 100 في لندن على ارتفاع بنسبة 0.1 في المائة.