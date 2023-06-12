"نيكاي" يرتفع لليوم الثاني مع صعود أسهم شركات الأدوية والرقائق

ارتفع مؤشر نيكاي القياسي للأسهم اليابانية اليوم للجلسة الثانية على التوالي مدعوما بصعود أسهم شركات صناعة الأدوية والشركات المرتبطة بصناعة الرقائق وكذلك بختام قوي للأسبوع الماضي في وول ستريت يوم الجمعة.

وأغلق المؤشر نيكاي مرتفعا 0.52 في المائة عند 32434.00 نقطة بعدما تخلى عن كثير من مكاسبه في بداية تعاملات ما بعد الظهيرة.

وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.65 في المائة إلى 2238.77 نقطة.

وأحجم المستثمرون عن مواصلة دفع الأسهم للارتفاع وسط ترقب لقرار كل من مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" وبنك اليابان "المركزي" بشأن أسعار الفائدة يومي الأربعاء والجمعة على الترتيب.

وكان قطاع الرعاية الصحية هو الأفضل أداء على المؤشر نيكاي حيث ارتفع مؤشر القطاع 1.59 في المائة بعدما حصل عقار ليكيمبي لعلاج ألزهايمر من إنتاج شركة إيساي على موافقة بالإجماع من لجنة بإدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية.

وزاد سهم إيساي 1.94 في المائة بينما قفزت أسهم دايتشي سانكيو وتشوجاي للصناعات الدوائية 4.11 و2.12 في المائة على الترتيب.

وعززت الأسهم المرتبطة بصناعة أشباه الموصلات المؤشر هي الأخرى حيث ارتفع سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 2.89 في المائة وسهم رينيساس إلكترونيكس لصناعة الرقائق 1.85 في المائة. وزاد سهم طوكيو إلكترون 0.24 في المائة.

