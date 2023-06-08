وزير الخارجية يشارك في اجتماع مناقشة مكافحة الإرهاب في غرب إفريقيا

شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في الاجتماع الوزاري الجانبي لمناقشة مكافحة الإرهاب في غرب أفريقيا، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش المقام في الرياض.

وجرى خلال الاجتماع، التأكيد على أهمية دعم التنمية في دول غرب القارة الأفريقية وتعزيز الاستثمار فيها، كما تم بحث الجهود الدولية والإقليمية، لإرساء دعائم الاستقرار والأمن وحل النزاعات فيها.