الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة مع ترقب قرار الفائدة وبيانات التضخم

أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم واجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات التضخم انخفاضا طفيفا في أسعار المستهلكين على أساس شهري في مايو، ولكن من المرجح أن يظل التضخم الأساسي مرتفع، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يوقف الفيدرالي مسيرة رفع الفائدة.

وبحسب "رويترز"، ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 20 بالمئة تقريبا عن أدنى مستوياته في أكتوبر 2022، مدعوما بمكاسب الأسهم القيادية وموسم أرباح أقوى من المتوقع، فضلا عن آمال بقرب نهاية دورة رفع أسعار الفائدة.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 10.42 نقطة أو 0.03 بالمئة إلى 33573.28 نقطة، وصعد ستاندرد اند بورز 500 بواقع 9.94 نقطة أو 0.23 بالمئة إلى 4283.73 نقطة، وارتفع كذلك المؤشر ناسداك المجمع 46.99 نقطة أو 0.36 بالمئة إلى 13276.42 نقطة.