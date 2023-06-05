الدولار يتماسك مع توقع استمرار أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول

تماسك الدولار أمام عملات رئيسة أخرى في التعاملات الآسيوية اليوم بعد أن عزز تقرير وظائف قوي في الولايات المتحدة من توقعات المتعاملين باستمرار أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.وعوض الدولار الأسترالي خسائر سجلها في وقت مبكر من التعاملات بعد أن أظهر تقرير انتعاش نشاط الخدمات في الصين وهي الشريك التجاري الرئيس لأستراليا. وحصل اليوان أيضا على دفعة في بداية التعاملات، لكنه تحول للتراجع بعد ذلك وسجل أدنى مستوى في ستة أشهر.

وتراجعت الليرة التركية أكثر من 1 في المائة لتواصل الخسائر منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان لولاية جديدة على الرغم من تعيين محمد شيمشك الذي يحظى بالتقدير وزيرا للمالية.

وعزز ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية موقف الدولار بعد أن أظهرت بيانات يوم الجمعة زيادة الوظائف في القطاعين العام والخاص بمقدار 339 ألفا في مايو، متجاوزة بفارق كبير توقعات الاقتصاديين في استطلاع لرويترز بزيادة بمقدار 190 ألف وظيفة.

وزاد الدولار 0.04 في مقابل العملة اليابانية إلى 140.01 ين وسط ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام بأكثر من ثلاث نقاط أساس إلى 3.727 في المائة في طوكيو. ويوم الجمعة، سجل الدولار زيادة 0.84 في المائة مقابل الين.

وتراجع اليورو 0.08 في المائة إلى 1.06995 دولار، مواصلا خسائر الجلسة السابقة عندما هبط 0.51 في المائة.

