صندوق النقد: أمريكا تحتاج إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم

قال صندوق النقد الدولي إن أسعار الفائدة الأمريكية ستحتاج على الأرجح البقاء مرتفعة لفترة أطول لترويض التضخم، مضيفا أن واشنطن بحاجة إلى تشديد السياسة المالية لخفض ديونها الاتحادية.

وذكر صندوق النقد في بيان صدر بعد مراجعة "المادة الرابعة" لسياسات الولايات المتحدة أن الاقتصاد الأمريكي أثبت مرونته في مواجهة السياسة النقدية والمالية الأكثر تشددا، لكن هذا يعني أن التضخم كان أكثر ثباتا مما كان متوقعا.

تضمنت مراجعة الصندوق توقعات النمو للعام بأكمله في الولايات المتحدة عند 1.7 في المائة لـ 2023، أعلى بقليل من توقعاته البالغة 1.6 في المائة في أبريل، وانخفاض الإنتاج بنسبة 1.2 في المائة على أساس المقارنة بالربع الأخير من العام بحسب "رويترز".

وقال الصندوق، "بينما من المتوقع أن يستمر انخفاض تضخم إنفاق المستهلكين الأساسي والرئيس خلال 2023، فإنهما سيظلان أعلى من هدف مجلس الاحتياطي الاتحادي البالغ 2 في المائة خلال 2023 و2024".

وقالت كريستالينا جورجييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي في مؤتمر صحافي، إن الحكومة الأمريكية بحاجة إلى تقليل العجز، ولا سيما مع زيادة عائدات الضرائب.

وأضافت جورجييفا أنها تأمل أن يتم التوصل إلى حل "في غضون 12 ساعة" لأزمة سقف الديون الأمريكية في واشنطن، لتفادي تعثر كارثي من شأنه أن يضيف مزيدا من الصدمات إلى الاقتصاد العالمي.