الاحتياطي الفيدرالي : تشديد شروط الائتمان يخفف من ضغط رفع أسعار الفائدة

جيروم باول خلال حديثه في مؤتمر للاحتياطي الفيدرالي في واشنطن اليوم. "ا ف ب"

أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن استقرار الأسعار هو أساس الاقتصاد القوي، وهو من مسؤولية البنك المركزي الأمريكي، وأن التضخم أعلى بكثير من مستهدفتهم.

وقال جيروم باول أمام لجنة "وجهات نظر حول السياسة النقدية"، خلال مؤتمر توماس لوباتش للأبحاث في واشنطن، إن تشديد شروط الائتمان يعني أن "سعر سياستنا قد لا يحتاج إلى الارتفاع بقدر ما كان سيتعين عليه تحقيق أهدافنا، وإن الآثار اللاحقة لمشاكل القطاع المصرفي الأخيرة تزيل بعض الضغط عن البنك المركزي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة".

وبين رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بحسب "رويترز"، أن "التضخم المرتفع يسبب مشقة كبيرة"، مضيفا "ملتزمون بشدة لإعادته نحو المستهدف البالغ 2 في المائة، والإخفاق في ذلك سيتسبب في حدوث ضرر أكبر علينا"، مشيرا إلى أن النظام المصرفي الأمركي قوي ومرن، وأن لديهم أدوات منفصلة للسياسة النقدية والرقابة المالية