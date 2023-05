دور الحكومة في قيادة عملية الابتكار «2 من 4»

ربما صارت مازوكاتو من أهم خبراء الاقتصاد على مستوى العالم منذ صدور كتابها The Entrepreneurial State، وتوسعت في مناقشة هذا الموضوع في كتاب آخر بعنوان The Value of Everything: Making and Taking in the Global Economy صدر لها 2018.

وأصبحت الفقرات الإخبارية المذاعة على التلفزيون البريطاني تعج بذكرها، وحلت ضيفة على قناة "سي إن إن" وبرنامج Desert Island Discs الشهير الذي يبث عبر راديو هيئة الإذاعة البريطانية. وتحدثت على منصة تيد هذا العام والعام السابق. وتصدر لها مقالات رأي بانتظام في جريدتي "فاينانشيال تايمز" و"الجارديان" وغيرهما. ونشرت لمحة عن سيرتها الشخصية في صحف أخرى مشهورة وغيرها.

وحصدت مازوكاتو على مدار مسيرتها المهنية عددا من الجوائز في مجال الاقتصاد، وأصبحت مقصد عديد من صناع السياسات للحصول على مشورتها. وتم اختيارها للمشاركة في فرق العمل المعنية بمواجهة أزمة كوفيد- 19 في جنوب إفريقيا وإيطاليا والفاتيكان. وهي المستشار الاقتصادي لحكومة اسكتلندا، ومستشار النمو لدى منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ومستشارة السياسات البحثية للنرويج، ومستشارة الاتحاد الأوروبي للبحوث والابتكار.

ولدت مازوكاتو في روما، وجاءت إلى الولايات المتحدة في عمر الخامسة عندما التحق والدها عالم الفيزياء النووية بالعمل في معمل فيزياء البلازما في جامعة برينستون. وتعلمت كيفية إعداد المأكولات والمخبوزات الإيطالية من والدتها التي عملت في تدريس فنون الطهي. وعقب إتمام تعليمها الثانوي في إحدى المدارس الحكومية في برينستون في ولاية نيو جيرسي استكملت دراستها العليا في جامعة تافتس في ولاية ماساتشوستس، وحصلت على درجة الدكتوراه في علوم الاقتصاد من جامعة نيو سكول للبحوث الاجتماعية في نيويورك. وعملت في المملكة المتحدة خلال الجزء الأكبر من العقدين الماضيين، وشغلت منصبها الحالي بدءا من 2017.

ويقول عنها جريجور سمينيوك، أستاذ الاقتصاد في جامعة ماساتشوستس في مدينة أميرست الذي شارك مازوكاتو في دراسات ما بعد الدكتوراه في جامعة ساسكس في مدينة برايتون في إنجلترا، "لقد غيرت مسار المناقشات حول دور الحكومة. ودائما ما تسوق حججا قوية للتأكيد على أن الحكومة بمقدورها أن تكون جزءا من الحل بدلا من أن تكون عائقا أمام التقدم".

وتشير مازوكاتو في كتابها بعنوان The Entrepreneurial State، إلى دور الحكومة الأمريكية في تمويل البحوث الصيدلانية التي ساعدت شركات صناعة الدواء على اختراع أدوية جديدة، وكذلك دورها في استحداث التكنولوجيا التي استخدمتها شركة أبل في صناعة هاتف آيفون والمنتجات ذات الصلة. وبالتالي يمكن للحكومة تشجيع الابتكار في رأيها، ما يؤدي إلى إيجاد فرص عمل جديدة، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق مكاسب كبيرة على صعيد الرخاء الاجتماعي وفي الأغلب ما تستشهد أستاذة الاقتصاد بالبعثة التي أرسلتها الحكومة الأمريكية إلى سطح القمر في الستينيات وما تلاها من موجة ابتكارات واسعة في عديد من المجالات.

لا يؤمن الجميع برأي ماريانا بالطبع. فبالنسبة إلى الاقتصادي آرثر دیاموند، من جامعة نبراسكا في مدينة أوماها، تعد أطروحة مازوكاتو مشابهة إلى حد كبير لمفهوم السياسة الصناعية المخططة مركزيا، ولن تنجح بالتالي نظرا إلى أن الحكومة غير قادرة بطبيعتها على تشجيع الابتكار. وفي كتابه الصادر 2019 بعنوان Openness to Creative Destruction: Sustaining Innovative Dynamism، يشير إلى أن رواد الأعمال هم الدافع والمحرك وراء الابتكارات، نظرا إلى تعمقهم في مجالهم وقدرتهم على الاستفادة من الاكتشافات واستخدام حدسهم وتطبيق مبدأ التجربة والخطأ التقليدي... يتبع.