بـ 52% من الأصوات .. أردوغان رئيسا لتركيا

يتجه الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب إردوغان الاحد الى تحقيق فوز جديد بالرئاسة في تركيا في ختام الدورة الثانية من الانتخابات التي اظهرت رغبة الشعب في إرساء الاستقرار.

وذكرت وسائل إعلام تركية بعد فرز اكثر من 99 في المئة من بطاقات الاقتراع أن اردوغان الذي يحكم منذ عشرين عاما يتصدر في شكل ملحوظ مع حصوله على اكثر من 52 في المئة من الاصوات مقابل اقل من 48 في المئة لخصمه الاشتراكي الديموقراطي كمال كيليتشدار اوغلو.

