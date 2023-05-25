النفط وأبرز المؤثرات

ارتفعت أسعار النفط الثلاثاء الماضي بعد تصريح وزير الطاقة الذي جاء على هامش الجلسة الحوارية التي نظمتها "بلومبيرج"، وكان أبرز ما جاء في تصريح الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن تحالف "أوبك+" سيواصل العمل الاستباقي والتحوط ضد أي مستجدات مستقبلية، وأن "أوبك" وحلفاءها لن تثنيهم أي انتقادات عن مواصلة الحفاظ على استقرار وتوازن أسواق النفط، كما أوضح أن مجموعة "أوبك" تسعى من خلال جهودها المستمرة إلى تحقيق ثلاثة مستهدفات في السوق تقوم على اليقظة والمبادرة والتحوط، كما تضمن التصريح الإشارة إلى الأخطاء المتكررة التي تصدرها وكالة الطاقة الدولية في تقديراتها بشأن أسواق الطاقة وزيادة الطلب ومخاوف من نقص المعروض، ما كان سببا في التقلبات التي شهدتها السوق الفترة الماضية.

كما أكد وزير الطاقة في تصريحه الأخير مع تصريحات سابقة في هذا الشأن على المضاربين في أسواق النفط ضرورة الحذر من المراهنات المستقبلية تجاه توقعاتهم لأسعار النفط، كما صرح الرئيس فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي أن قرارات "أوبك+" تهدف لإبقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة، هذه التصريحات الرسمية التي جاءت قبل أيام من اجتماع "أوبك+" المزمع عقده في الرابع من شهر حزيران (يونيو) المقبل، يعدها البعض إشارة إلى أن مجموعة "أوبك+" قد تعلن خفضا آخر للإنتاج إذا دعت الحاجة إلى ذلك، خاصة بعد أن ناقشت مجموعة الدول السبعة خلال الأسبوع الماضي احتمال تشديد العقوبات على روسيا، ما قد يدفع روسيا لتكرار خفض مزيد من إنتاجها الطوعي الذي قد أعلنته سابقا للحفاظ على استقرار الأسعار.

من الناحية الفنية لا تزال أسعار النفط "خام برنت" في مسار هابط بعد أن حققت قمتها عند 138 دولارا للبرميل في شهر آذار (مارس) العام الماضي، وكان أقل سعر للبرميل بعد ذلك قد وصل لـ 70 دولارا في شهر آذار (مارس) الماضي، بمعنى أن الأسعار فقدت 50 في المائة خلال عام واحد.

كذلك لا يزال "خام برنت" يتداول أقل من متوسطه لـ 50 يوما عند 78 دولارا الذي يشكل منطقة مقاومة قريبة، بينما يشكل متوسط 200 يوم الموزون "المرجح" مقاومة ثانية للأسعار عند 82 دولارا، فيما تعد منطقة 87 دولارا مقاومة الترند "الاتجاه" الهابط التي بتجاوزها يتحرر "خام برنت" من موجته الهابطة التي بدأها منذ العام الماضي، حاليا يتداول "خام برنت" بين مستويات الدعم عند 70 والمقاومة بين 78 و82 دولارا، وأكثر ما يشكل تهديدا للأسعار هو شبح الركود وتراجع النمو الذي يؤثر في الطلب، بينما المرونة والسرعة التي تنتهجها مجموعة "أوبك+" في قراراتها تجاه الإنتاج والخفض الطوعي لبعض من أعضائها تشكل دعما للأسعار، وطالما بقي "خام برنت" يتداول أسفل الترند الهابط فلا شيء قد يمنعه من كسر الدعم وبالتالي تحقيق قاع جديد أقل من 70 دولارا للبرميل، ما لم تكن هناك تخفيضات جديدة من مجموعة "أوبك+" حينها، وأثبتت مرونتها وسرعة تجاوبها لاستقرار السوق من خلال تخفيض الإنتاج عدة مرات.

من جهة أخرى شهدت السوق السعودية حراك عدد من القطاعات بعد خمولها فترة طويلة من الوقت، مع تهدئة واستقرار تمر بها الشركات القيادية التي كانت قد أسهمت باختراق مستويات 11 ألف نقطة خلال الفترة الماضية.