مغادرة الطائرة الإغاثية الخامسة ضمن الجسر الجوي السعودي لمساعدة الشعب السوداني

غادرت مطار الملك خالد الدولي اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة متوجهة إلى مطار بورتسودان الدولي تحمل على متنها 10 أطنان من السلال الغذائية والمواد الإيوائية والطبية.

ويأتي ذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة الشعب السوداني الشقيق، إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتجسيدا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به السعودية تجاه الدول الشقيقة والصديقة.