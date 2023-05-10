معهد الصناعات البلاستيكية: فتح باب القبول لحملة الثانوية للفصل التدريبي الأول

أعلن المعهد العالي للصناعات البلاستيكية، فتح باب القبول لحملة الشهادة الثانوية العامة لجميع التخصصات وذلك للفصل التدريبي الأول للعام الحالي 1444 - 1445 علما بأن التقديم يتم عبر البوابة الإلكترونية للمعهد www.hipf.edu.sa.

وأوضح، أن الدفعة المتقدمة للقبول تعد الدفعة الـ 33 منذ تأسيس المعهد العالي للصناعات البلاستيكية في شعبان 1428، الذي يعد معهدا غير ربحي أسس بمبادرة كريمة من وزارة الطاقة، ليهتم بدعم مصانع البلاستيك الوطنية وبتوفير الكوادر السعودية المؤهلة والمدربة وفق أعلى المعايير المهنية المتوافقة واحتياجات سوق العمل في مجال صناعة البلاستيك بالمملكة.

وأفاد أن مدة التدريب عامين في تقنيات البلاستيك على أحدث خطوط الإنتاج كما يقدم البرنامج كاملا باللغة الإنجليزية وعند إنهاء البرنامج بنجاح يمنح الخريج شهادة الدبلوم في تقنية تصنيع البلاستيك.