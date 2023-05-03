258 مليون شخص في العالم يحتاج إلى مساعدات غذائية عاجلة

ذكر تقرير للأمم المتحدة اليوم الأربعاء، أن 258 مليون شخص احتاجوا إلى مساعدات غذائية طارئة العام الماضي، بسبب الصراع والصدمات الاقتصادية والكوارث المناخية، ارتفاعا من 193 مليون في العام السابق.

وقال أنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة، إن التقرير الخاص بأزمات الغذاء العالمية كان "اتهاما لاذعا لفشل البشرية في إحراز تقدم نحو الهدف الثاني للتنمية المستدامة المتمثل في القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية للجميع".

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