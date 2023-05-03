"وصول" : ضم ذوي الإعاقة الذكور السعوديين .. 1100 ريال شهريا

أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية، فئة جديدة للاستفادة من منتج دعم النقل "وصول" لتشمل فئة ذوي الإعاقة من الذكور السعوديين العاملين في القطاع الخاص، الذي يسهم بتغطية 80 في المائة من تكلفة النقل لكل رحلة من وإلى مقر العمل عن طريق تطبيقات النقل المرخصة.

وأوضح "هدف" اليوم، أن منتج دعم النقل "وصول" يستهدف المرأة السعودية العاملة في القطاع الخاص، والعاملين الذكور من الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشار إلى أن منتج "وصول" يقدم دعما مالياَ لمستفيديه يصل إلى 1100 شهريا لمدة 24 شهرا، بينما يغطي المنتج مناطق المملكة كافة، ويهدف لإيجاد حلول للتخفيف من عبء تكاليف النقل، من خلال تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وجودة وسلامة عاليتين من وإلى مقر العمل بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة من خلال التطبيقات الذكية المرخصة.

100 ألف مستفيدة من برنامج دعم نقل المرأة العاملة "وصول"

دعم شهري 1100 ريال للسعوديات المستفيدات من "وصول"