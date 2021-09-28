"هدف" : 100 ألف مستفيدة من برنامج دعم نقل المراة العاملة "وصول"

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" تجاوز عدد المستفيدات من برنامج دعم نقل المراة العاملة "وصول" 100 ألف مستفيدة.

وكان "هدف" قد رفع سقف الدعم المالي للمستفيدات من "وصول" إلى 1100 ريال بدلا من 800 ريال شهريا بناء على التحسينات التي أجريت عليه بهدف استفادة أكبر عدد من المتقدمات للبرنامج وتيسير وتسهيل إجراءات التسجيل في ظل دعم الصندوق لتمكين المرأة السعودية الموظفة في القطاع الخاص.

حييث بمقدور المسجلات الاستفادة من الدعم عبر خصم 80% من تكلفة كل رحلة بعد رفع الحد الأعلى إلى 1100 ريال في الشهر للمستفيدات بأجر شهري أقل من 6000 ريال وبحد أعلى 800 ريال في الشهر للمستفيدات اللواتي تتراوح أجورهن الشهرية بين 6001 إلى 8000 ريال. كما تم تمديد فترة الاستفادة من البرنامج إلى 24 شهرا بدلا من 12 شهرا. وحرصا على سلامة المستفيدات من "وصول" وضمان الجودة والأمان في النقل يتم تقديم الخدمة عبر الشركات المرخصة من وزارة النقل ويمكن للراغبات بالمشاركة كقائدات مركبة الانضمام للشركات المرخصة والمعتمدة في البرنامج حيث يغطي جميع مناطق المملكة.

يشار إلى أن "وصول" يهدف لإيجاد حلول للتخفيف من عبء تكاليف النقل عن السعوديات العاملات في القطاع الخاص وتحسين وتطوير بيئة نقل المرأة من وإلى مقر العمل، وذلك من خلال تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وذي جودة وسلامة عاليتين للمرأة العاملة من وإلى مقر العمل بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة من خلال التطبيقات الذكية المرخصة. ودعا صندوق تنمية الموارد البشرية الراغبات بالتسجيل لزيارة (وصول).