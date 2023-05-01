بناء على دعوة السعودية.. منظمة التعاون الإسلامي تعقد الأربعاء المقبل اجتماعا طارئا لمناقشة تطورات الأوضاع في السودان

بناءً على دعوة من المملكة العربية السعودية، رئيس القمة الإسلامية الحالية، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي اجتماعاً طارئاً، بعد غد الأربعاء، وذلك بمقر الأمانة العامة للمنظمة في جدة لمناقشة تطورات الأوضاع في السودان.

وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، أن اجتماع اللجنة التنفيذية الطارئ يعكس اهتمام الدول الأعضاء بالأحداث الجارية في السودان وحرصا منها على إعادة الأمن والاستقرار بها.

وجدد مناشدته بوقف إطلاق النار الدائم في السودان واللجوء إلى الحوار صونا لأمن وسلامة الشعب السوداني والدولة السودانية ومقدراتها واستئناف العملية السياسية.