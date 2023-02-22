في حائل .. بهجة وفرح بيوم التأسيس

ابتهجت منطقة حائل مساء اليوم احتفاءً بذكرى يوم التأسيس متزينة باللون ‏الأخضر وسط فرحة الأهالي، وتجملت الطرق والحدائق والأماكن العامة ‏بالأعلام الوطنية وبصور الحب والوفاء للقيادة.‏

وازدحمت الشوارع الرئيسة في مدينة حائل بالمركبات والمواطنين الذين ‏عبّروا عن حبهم ووفائهم وإخلاصهم تجاه الوطن وقيادته، مفتخرين بما ‏تحقق من رقي وازدهار ونهضة شاملة ومشاريع تنموية في مختلف ‏المجالات، حيث رسمت مشاعرهم وفرحتهم تعبيراً عن حبهم لهذا الوطن .‏