ابتهجت منطقة حائل مساء اليوم احتفاءً بذكرى يوم التأسيس متزينة باللون الأخضر وسط فرحة الأهالي، وتجملت الطرق والحدائق والأماكن العامة بالأعلام الوطنية وبصور الحب والوفاء للقيادة.
وازدحمت الشوارع الرئيسة في مدينة حائل بالمركبات والمواطنين الذين عبّروا عن حبهم ووفائهم وإخلاصهم تجاه الوطن وقيادته، مفتخرين بما تحقق من رقي وازدهار ونهضة شاملة ومشاريع تنموية في مختلف المجالات، حيث رسمت مشاعرهم وفرحتهم تعبيراً عن حبهم لهذا الوطن .
في حائل .. بهجة وفرح بيوم التأسيس
ابتهجت منطقة حائل مساء اليوم احتفاءً بذكرى يوم التأسيس متزينة باللون الأخضر وسط فرحة الأهالي، وتجملت الطرق والحدائق والأماكن العامة بالأعلام الوطنية وبصور الحب والوفاء للقيادة.
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