صادرات خام الأورال الروسي إلى آسيا تسجل ارتفاعا كبيرا خلال يناير

يتواصل الطلب على النفط الروسي من الأسواق الآسيوية التي شهدت الصادرات المنقولة بحرا إليها من خام الأورال هذا الشهر ارتفاعا كبيرا، ما ساعد موسكو على التأقلم بعد توقف معظم الأسواق الغربية عن الشراء، وفقا لبيانات من تجار ورفينيتيف أيكون.

وتُظهر البيانات أن 5.1 مليون طن على الأقل من خام الأورال شُحنت من موانئ بريمورسك وأوست لوجا ونوفوروسيسك الأوروبية الروسية إلى آسيا في يناير.

وتُحدد بعد الوجهات النهائية لكمية تبلغ 1.9 مليون طن أخرى من خام الأورال، لكن التجار يتوقعون أن ينتهي المطاف بمعظمها أيضا في الهند أو الصين.

ونتيجة لذلك، ربما تبلغ شحنات خام الأورال المتجهة إلى آسيا هذا الشهر نحو سبعة ملايين طن، بزيادة نحو مليونين عن ديسمبر، وفقا لحسابات رويترز.

كما تُظهر البيانات أن تركيا وبلغاريا لا تزالان المشتريتين الوحيدتين لهذا الخام في موانئ أوروبا.

في غضون ذلك، قُدرت تدفقات النفط الروسي إلى تركيا هذا الشهر بنحو 400 ألف طن، بينما من المقرر أن تتلقى بلغاريا، المستثناة من حظر الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي، نحو 560 ألف طن من خامي الأورال وسيبيريا الخفيف.

وحولت روسيا تجارتها بعيدا عن الاتحاد الأوروبي إلى أسواق أخرى، لا سيما في آسيا وأمريكا اللاتينية، وسط الخلاف السياسي العميق الذي أعقب تحرك موسكو لإرسال عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا في فبراير شباط الماضي.