إغلاق مناجم ذهب في النيجر بعد نفوق عشرات الحيوانات بسبب مخلفات آبار تعدين

أغلقت مناجم ذهب تديرها شركة صينية في صحراء شمال النيجر، أبوابها مؤقتا الجمعة بعد نفوق عشرات الحيوانات إثر شربها مياها من مخلفات آبار التعدين.

في مواجهة سلسلة من حالات نفوق مفاجئة وواسعة النطاق للحيوانات من دون أي ارتباط بموجات جفاف أو أوبئة، افترض مربو مواش من حوالي عشر قرى تقع حول منطقة تابيلوت أن مواشيهم واجهت تبعات ضارة بسبب مياه آسنة من مخلفات حقول للتعدين تابعة لشركة "صحارى" الصينية المحدودة المسؤولية.

وقال يوسف حوسة، المسؤول المحلي في تمانيت، وهي إحدى القرى المتضررة، "بدأت حيواناتنا (الماعز والأغنام والإبل) تنفق من دون سبب واضح. لقد سجلنا 24 حالة نفوق في يومين، وفي نهاية أبريل، أدركنا أخيراً أن المجزرة سببها منتجات ضارة موجودة في مياه المناجم التي تصب في الطبيعة".

ومنحت تصاريح في يونيو 2023 لشركة صحارى الصينية التي بدأت التنقيب عن الذهب في يناير الماضي، وسط مراع تكاد تكون نقاط المياه فيها معدومة للبشر ومواشيهم.

وبعد وصول محققين من قوات الدرك والشرطة إلى القرى المعنية، "أمرت" وزارة المناجم النيجرية بالإغلاق المؤقت لأربعة مواقع تعدين على الأقل.

وأكد يوسف حوسة أن "الصينيين أوقفوا العمل بالفعل" مشيرا إلى السعي لحماية الحيوانات من "المياه الملوثة".