"برنت" يرتفع إلى 83.56 دولار لعدم التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد أن قصفت إسرائيل رفح في غزة، في حين استمرت المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار مع حماس دون التوصل إلى اتفاق.

وبحلول الساعة 04:00 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتا بما يعادل 0.28 % إلى 83.56 دولار للبرميل. كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنتا أو 0.31 % إلى 78.72 دولار للبرميل.

وقال جون رونغ استراتيجي السوق في آي جي "فتحت أسعار النفط على ارتفاع مع وجود بعض العراقيل في محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، ما دفع المتعاملين إلى حساب تأثير التوترات الجيوسياسية التي يحتمل أن تستمر لفترة أطول"، مضيفا أن المشاركين في السوق يترقبون بيانات مخزونات الخام الأمريكية.

ويتوقع استطلاع أولي أجرته رويترز أمس الاثنين أن تكون مخزونات النفط الخام والمنتجات الأمريكية انخفضت الأسبوع الماضي. وقد تهبط مخزونات الخام ​​بـ 1.2 مليون برميل في المتوسط في الأسبوع المنتهي في الثالث من مايو، بناء على توقعات المحللين.

وأغلقت أسعار النفط على ارتفاع عند التسوية أمس الاثنين لتعوض بشكل ما خسائر الأسبوع الماضي. وتكبد كلا العقدين أكبر خسائر أسبوعية في ثلاثة أشهر مع تركيز السوق على بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة والتوقيت المحتمل لخفض سعر الفائدة الأمريكية.

وتلقت أسعار النفط دعما مع عدم إعلان نهاية للحرب المستمرة منذ 7 أشهر إذ يشعر المستثمرون بالقلق من أن يؤدي التصعيد الإقليمي للحرب إلى اضطراب إمدادات النفط الخام في الشرق الأوسط.

كما أدى تحرك السعودية لرفع أسعار البيع الرسمية لخامها المباع إلى آسيا وشمال غرب أوروبا ومنطقة البحر المتوسط ​​في يونيو إلى دعم الأسعار، ما يشير إلى توقعات بطلب قوي هذا الصيف.

وفي الوقت نفسه، حد ارتفاع الدولار من مكاسب العقود الآجلة للنفط لأنه يجعل الخام أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات أخرى. وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية إلى 105.18 نقطة بحلول الساعة 04:00 بتوقيت جرينتش.