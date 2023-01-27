ارتفاع أرباح "فيزا" 6% إلى 4.2 مليار دولار خلال 3 أشهر

تواصل شركة "فيزا" الأمريكية للخدمات المالية تحقيق أرباح قوية على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم والمخاوف من حدوث ركود. وقالت الشركة بعد إغلاق سوق الأسهم الأمريكية إن صافي الأرباح ارتفع بنسبة 6% إلى 4.2 مليار دولار ، كما ارتفع صافي الإيرادات في الربع الأول المنتهي في نهاية ديسمبر الماضي بنسبة 12% على أساس سنوي إلى 7.9 مليار دولار

وفاقت نتائج الأعمال الفصلية لشركة "فيزا" تقديرات المحللين. وارتفع السهم في البداية بنحو 1.5 % في فترة ما بعد ساعات التداول بحسب الألمانية.

وعلى وجه الخصوص، سجلت الأعمال الدولية لـ"فيزا" نموا قويا مع تعافي السياحة والسفر الدولي من جائحة فيروس كورونا، نظرا لأن حجوزات الفنادق والطيران غالبا ما يتم دفع ثمنها عن طريق بطاقة الائتمان.