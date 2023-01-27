الدولار يتراجع مقتربا من أدنى مستوى في 9 أشهر

تراجع الدولار مقابل الين الياباني اليوم مع مراهنة المتعاملون على أن تشديد بنك اليابان سياسته النقدية لا يزال وشيكا. كما انخفض الدولار ليقترب من أدنى مستوى في تسعة أشهر مقابل اليورو، وسط توقعات في السوق بأن البنك المركزي الأوروبي سيعلن في الأسبوع المقبل عن رفع الفائدة بنسبة تصل إلى مثلي معدل رفع الفائدة في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وانخفض الدولار 0.43 % إلى 129.65 ين في التعاملات المبكرة، بعد بيانات كشفت أن تضخم أسعار المستهلكين في اليابان تسارع ليقترب من أعلى مستوى في 42 عاما هذا الشهر، مما يكثف الضغوط على بنك اليابان للابتعاد عن التحفيزات. وخلال الأسبوع استقر الدولار مقابل الين بعد التقلب بين الخسائر والمكاسب بحسب رويترز.

وعلى النقيض يتجه اليورو صوب الارتفاع 0.4 % منذ الجمعة الماضية في ثالث أسبوع على التوالي للمكاسب. وصعد 0.07 % إلى 1.08975 دولار خلال اليوم.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية منها اليورو والين والجنيه الإسترليني، 0.04 % إلى 101.70 ليصبح على مسار الانخفاض بنسبة 0.28 % خلال الأسبوع. وسيكون هذا ثالث تراجع أسبوعي له على التوالي.

ويتجه الجنيه الإسترليني نحو تسجيل ثالث ارتفاع أسبوعي مقابل الدولار، وصعد 0.1 % واستقر اليوم الجمعة عند 1.2411 دولار.

