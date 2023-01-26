تضاعف تداولات شركات الوساطة الأجنبية في السوق السعودية .. 600 مليار ريال في عام

تضاعفت قيم تداولات ثماني شركات وساطة أجنبية في السوق السعودية "السوق الرئيسة" خلال العام الماضي 2022، إلى نحو 600.3 مليار ريال، مقارنة بنحو 303.9 مليار ريال في 2021.

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، مثلت تداولات شركات الوساطة الأجنبية نحو 17.6 في المائة من إجمالي تداولات السوق البالغة قيمتها 4.47 تريليون ريال بيعا وشراء.

وبذلك ارتفعت حصة شركات الوساطة الأجنبية في السوق السعودية مقارنة بما كانت عليه في 2021 عند 6.8 في المائة.

وسجلت تداولات الوساطة الأجنبية في السوق المحلية خلال العام الماضي أعلى مستوى قياسي، لتتجاوز المستوى المسجل في 2019، التي تزامنت مع انضمام السوق السعودية إلى مؤشرات الأسواق الناشئة، وكذلك إدراج شركة أرامكو السعودية في السوق الرئيسة، إذ بلغت 376.4 مليار ريال.

وجذبت الأسهم السعودية تدفقات أجنبية "مشتريات صافية" خلال العام الماضي بقيمة 43.5 مليار ريال، مسجلة ثاني أعلى مستوى منذ السماح للأجانب بالاستثمار المباشر في السوق 2015، حيث بلغت مشترياتهم في السوق نحو 316.9 مليار ريال قابلتها مبيعات بقيمة 273.5 مليار.

وشركات الوساطة الأجنبية، هي: جولدمان ساكس، جي بي مورجان، ميريل لنش، المجموعة المالية هيرمس، مورجان ستانلي، كريديت سويس، شركة دوتشيه للأوراق المالية، وأخيرا سيتي جروب، مع الأخذ في الحسبان أنه لم تحتسب شركات الوساطة الخليجية في رصد "الاقتصادية".

وشهد متوسط التداول اليومي في السوق السعودية تراجعا خلال العام الماضي بواقع 23 في المائة، ليبلغ 6.88 مليار ريال مقارنة بمتوسط يومي عند 8.94 مليار ريال في 2021.

وبحسب بيانات العام الماضي 2022، حلت شركة مورجان ستانلي أولا بين شركات الوساطة الأجنبية، وذلك بالاستحواذ على 23.6 في المائة من إجمالي تداولات شركات الوساطة الأجنبية بواقع 141.7 مليار ريال، في حين سيطرت على 4 في المائة من إجمالي تداولات شركات الوساطة بما فيها المحلية والخليجية.

وبلغت أعمال الوساطة لشركة جولدمان ساكس نحو 129.3 مليار ريال، مستحوذة على 21.5 في المائة من إجمالي تداولات شركات الوساطة الأجنبية، في حين سيطرت على 3.8 في المائة من إجمالي تداولات شركات الوساطة بما فيها المحلية والخليجية.

وفي المرتبة الثالثة، حلت شركة جي بي مورجان، بين الشركات الأجنبية بالاستحواذ على 18.9 في المائة من قيم تداول شركات الوساطة الأجنبية بنحو 113.1 مليار ريال.

وبين شركات الوساطة كافة "30 شركة وساطة"، تصدرت شركة الأهلية المالية خلال العام الماضي 2022، بنحو 623.2 مليار ريال مشكلة 18.2 في المائة من الإجمالي.



ويأتي النمو الكبير لتداولات شركات الوساطة الأجنبية في السوق المحلية خلال العام الماضي، على الرغم من تراجع إجمالي قيم التعاملات خلال الفترة بواقع 24 في المائة، البالغة 4.47 تريليون ريال مقارنة بنحو 4.5 تريليون ريال بيعا وشراء في 2021.

وحدة التقارير الاقتصادية