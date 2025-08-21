تداولات السعوديين في الأسهم الأمريكية تقفز 230% خلال الربع الثاني

  • تقارير وتحليلات
﻿

ماجد الخالدي من الرياض
  • الخميس 21 أغسطس 2025 2:15 مساء
  • حدثت فى الخميس 21 أغسطس 2025 2:35 مساء

سجلت تداولات السعوديين في الأسهم الأمريكية، عبر مؤسسات السوق المرخص لها من هيئة السوق المالية، قيما مرتفعة ونموا كبيرا خلال الربع الثاني من العام الجاري، بالتزامن مع تسجيل الأسهم الأمريكية ارتفاعات متواصلة وقياسية.

وبحسب وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات هيئة السوق المالية، فإن تداولات السعوديين عبر المؤسسات المرخص لها خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغت 193.4 مليار ريال بيعا وشراء (51.6 مليار دولار)، وبنمو بلغ 230%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وبذلك تسجل التداولات في السوق الأمريكية، نموا للربع الرابع على أساس سنوي، لكن الأداء الفصلي شهد نموا أقل بحيث نما بنحو 18%.

تداولات السعوديين في السوق الأمريكية مثلت نحو 23% من إجمالي التداولات في الأسواق المالية، إلا أن السوق المحلية مثلت نحو 77% من تداولاتهم، وهي تقل عن الفترة المماثلة البالغة 94%.

وسجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في السوق الأمريكية أداء إيجابيا خلال الربع الثاني رغم ما شهدته من تقلبات حيرت المستثمرين حول اتجاه السوق، بفعل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على العالم وتأثيرها في قرارات الفائدة.

تنقسم تداولات السعوديين في سوق الأسهم الأمريكية إلى نوعين، الأول عبر شركات مرخص لها من هيئة السوق المالية، والآخر تداولات مباشرة دون وسيط محلي، لكن لا توجد بيانات رسمية بشأن حجم تلك التداولات.

وحدة التحليل المالي

 

