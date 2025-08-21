توقعات بيوت الخبرة تبعد 78% عن الأرباح الفعلية لشركات "تاسي".. "سيكو" و"قيمة" الأدق

رغم ما تحظى به تقارير بيوت الخبرة من متابعة واسعة لدى المستثمرين، بلغ متوسط نسبة الخطأ في توقعات بيوت الخبرة نحو 78%، وهو ما يُظهر الفارق بين التقديرات والنتائج المعلنة في السوق المالية السعودية الرئيسية "تاسي"، إلا أن هذه النسبة المرتفعة تتراجع إلى 31% عند استبعاد 4 شركات كانت نتائجها بعيدة عن أي تقديرات. سجلت "سيكو المالية" و"قيمة المالية" أعلى دقة في التوقعات، بينما جاءت "الرياض المالية" الأقل.

وفقا لوحدة التحليل المالي في "الاقتصادية" استند إلى توقعات 8 من بيوت الخبرة أصدرت 405 توقعات تغطي 125 شركة، عانت عدة قطاعات ضعف الدقة، برز قطاع البنوك كالأكثر تحقيقا للتوقعات الصحيحة، نظرا لوفرة البيانات التي تصدر دوريا من قبل البنك المركزي السعودي، ما يظهر أهمية البيانات في تقدير التوقعات.

4 شركات ترفع نسبة الخطأ

أظهرت البيانات التي تغطي توقعات البنوك الاستثمارية "سيكو"، "جي آي بي"، "قيمة"، "المتحدة"، "الراجحي"، "الجزيرة"، "الأهلي" و"الرياض" أن متوسط نسبة الخطأ في التوقعات بلغ نحو 78%، ما يُظهر فجوة كبيرة بين التقديرات والنتائج الفعلية. وسجلت "سيكو المالية" و"قيمة المالية" أقل نسب خطأ عند 19% و24% على التوالي، فيما بلغت النسبة الأعلى لدى «جي آي بي المالية» 172%، وتراوحت بقية بيوت الخبرة بين 47% و105%.

غير أن هذا المتوسط المرتفع يتراجع بشكل ملحوظ إلى 31% عند استبعاد 4 شركات كانت نتائجها بعيدة عن أي تقديرات، هي "سيرا"، "هرفي"، "تنمية"، و"نايس ون". وفي هذه الحالة، جاءت "سيكو المالية" الأدق بنسبة 19%، تلتها "المتحدة المالية"، "جي آي بي المالية"، و"قيمة المالية" عند 24%، ثم "الراجحي المالية" عند 29%، بينما تراوحت النسب لدى "الجزيرة كابيتال"، "الأهلي المالية" و"الرياض المالية" بين 33% و47%.

البنوك الأعلى في التوقعات الصحيحة

وفق معيار اعتبار التوقع صحيحا إذا لم يتجاوز الفارق 5% عن النتائج الفعلية، بلغ متوسط التوقعات الصحيحة لبيوت الخبرة 27% فقط.

تصدرت "قيمة المالية" القائمة بدقة بلغت 33%، فيما تجاوزت دقة "المتحدة المالية"، "سيكو المالية"، "الرياض المالية"، و"جي آي بي المالية" متوسط السوق. وجاءت "الراجحي المالية"، "الجزيرة كابيتال"، "الأهلي المالية" دون المتوسط.

التوقعات الصحيحة شملت 50 شركة من أصل 125 تمت تغطيتها، بينها 13 شركة جاءت جميع التقديرات بشأنها دقيقة وهي: "الأول"، "الإنماء"، "الاستثمار"، "الإعادة السعودية"، "سليمان الحبيب"، "شاكر"، "أرامكو"، "أماك"، "بدجت"، "ذيب"، "سيسكو"، "المطاحن العربية" و"نادك".

قطاعيا، كان قطاع البنوك الأكثر دقة بنسبة 68%، تلاه "إنتاج الأغذية" عند 52%. في المقابل، لم تتحقق أي توقعات صحيحة في قطاعات الأدوية، "الإعلام والترفيه"، "المنتجات المنزلية والعناية الشخصية"، و"تجزئة السلع الكمالية"، في حين سجلت بقية القطاعات نسب دقة أقل من 50%.

13 توقع في الاتجاه المعاكس

من بين 405 توقعات صادرة عن بيوت الخبرة، سجلت 13 حالة فقط في الاتجاه المعاكس، أي توقع خسارة بينما النتائج الفعلية جاءت ربحا أو العكس. وتوزعت هذه الحالات على 8 شركات "نايس ون"، "سينومي ريتيل"، "ينساب"، "سبكيم"، "المجموعة السعودية"، "التصنيع"، "هرفي" و"العربية".

سجلت "الراجحي المالية" و"الرياض المالية" أكبر عدد من التوقعات المعاكسة، بواقع ثلاثة لكل منهما، تلتها "الجزيرة المالية"، "الأهلي المالية" و"جي آي بي المالية" بتوقعين لكل منها، فيما "المتحدة المالية" بتوقع واحد فقط كان معاكسا للنتائج الفعلية.