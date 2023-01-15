إعادة تعيين هيكلية للاستثمارات

على مدى العام الماضي، عادت الجيوسياسية عودة قوية كمحرك أساسي للاقتصاد العالمي والأسواق المالية. أثارت مواجهة الغرب وروسيا بشأن أوكرانيا أزمة طاقة، فضلا عن ارتفاع أسعار الغذاء. استفادت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي على نطاق واسع من مكاسب ارتفاع أسعار النفط، وتعزيز اقتصاداتها المحلية في أعقاب الجائحة والبيئة الجيوسياسية المتغيرة. من المحتمل أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.4 في المائة في 2023 بعد وصوله إلى 6.1 في المائة 2022، حيث سيؤثر تباطؤ النمو العالمي في اقتصاداتها في النهاية.

نمو عالمي بطيء، المملكة العربية السعودية أعلى بقليل من متوسط دول مجلس التعاون الخليجي، ستنجح الولايات المتحدة في تجنب الركود في 2023. يجب أن تعمل الميزانيات العمومية السليمة للأسر وسوق العمل المرن كحاجز أمام الركود التام. في منطقة اليورو، تسود أزمة الطاقة. بدأ الركود في الربع الرابع من 2022 غالبا وسيستمر حتى أواخر الربع الأول من 2023، مع انخفاض من القمة إلى القاع في الناتج المحلي الإجمالي 1 في المائة تقريبا. بالنسبة إلى الصين، نسبة النمو الأدنى من تقديرات الإجماع التي تبلغ 4.5 في المائة تمثل انتعاشا من 3.3 في المائة هذا العام وفي ظل هذا الوضع قد يعوق انخفاض إمكانية النمو، وضبط أوضاع المالية العامة، والتحول البطيء بعيدا عن سياسة "صفر-كوفيد" للحكومة، الاقتصاد من أن يحقق نموا أقوى. فيما يتعلق بالتوقيت، من المتوقع أن تتأخر إعادة فتح بر الصين الرئيس عن طريق هونج كونج بنحو ستة أشهر. بالتالي، من المتوقع أن تكون أي إعادة فتح مجدية في نهاية الربع الأول من 2023 فقط.

في دول مجلس التعاون الخليجي، من المتوقع أن يكون النمو في المملكة العربية السعودية أقوى بقليل من متوسط دول مجلس التعاون الخليجي عند 3.7 في المائة في 2023، مدفوعا بالتطبيق المستمر والقوي لبرنامج تحولها.

هذا ما تؤكده توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي - وهو تمثيل يمكن القول إنه أكثر دقة للنشاط الاقتصادي على أرض الواقع - الذي من المتوقع أن يتراجع إلى نسبة لا تزال مبهرة تبلغ 3.8 في المائة في 2023. يجب أن يشهد هذا، إلى جانب أسعار النفط المرتفعة، تراجع الفائض المالي بشكل معتدل إلى 3.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وفائض الحساب الجاري إلى 12.3 في المائة. من المتوقع أن يبقي مزيج الدعم الحكومي المحدد الهدف والارتباط القوي بالدولار التضخم فوق 2 في المائة فقط في 2023.

الأسواق المالية 2023: عودة الدخل الثابت

بالنسبة إلى الأسواق المالية، مع بلوغ ذروة التضخم والسياسة النقدية منطقة مقيدة، يجب أن يصبح الدخل الثابت أكثر جاذبية مرة أخرى. وصلت العائدات الآن إلى مستويات توفر بعض الحماية ضد تأثيرات السوق السلبية التي من المحتمل أن تحدث أثناء فترة من عدم اليقين الاقتصادي الكبير. علاوة على ذلك، يجب أن تعود فوائد التنويع لإضافة السندات إلى المحفظة، التي كانت غائبة في 2022، مع انخفاض كل من الأسهم والسندات، خاصة بمجرد أن تبدأ مخاطر النمو في السيطرة على القضايا الرئيسة. لا تزال البيئة تمثل تحديا لأسواق الأسهم، حيث من المتوقع أن يتباطأ معدل النمو الاقتصادي الاسمي بشكل كبير، ما يقلل من إمكانات نمو الإيرادات.

من المرجح أيضا أن تتعرض هوامش ربح الشركات التي تقترب من الارتفاع القياسي للضغط، وتبدأ في عكس ضغوط التكلفة المختلفة، بما في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة، والأجور، وتكاليف التمويل الأكثر تكلفة.

وبالنسبة إلى أسهم دول مجلس التعاون الخليجي، من المفترض أن تسمح الركيزة الاقتصادية البناءة والمشاريع القوية التي ستطرح للاكتتابات العامة الأولية بأداء فعال أكثر بكثير للمملكة العربية السعودية في العام المقبل. قد يكون الأداء أقوى إذا أعلنت الحكومة تحركات لزيادة حدود الملكية الأجنبية. تتناقض التوقعات لـ2023 بشكل صارخ مع الدورات السابقة، عندما أدت الأوضاع العالمية الضعيفة إلى تأثر أداء المملكة بأقرانها المتقدمين والناشئين.

تحديات السلع الدورية وقوة الدولار

في السلع الأساسية، من المرجح أن تظل أوضاع السلع الدورية "المعادن الصناعية والطاقة" صعبة ومتقلبة. وستساعد الضغوط الشديدة "مثل العرض والسعر" داخل أسواق الطاقة على تسريع انتقال الطاقة، في حين إن التراجع في أسعار الكربون يمكن أن يوفر فرصا طويلة الأجل.

فيما يتعلق بالعملات، ولد أسرع تشديد لسياسة الاحتياطي الفيدرالي منذ عقود مصدرا رئيسا لدعم الدولار من خلال زيادة جاذبية فرق معدلات المردود. علاوة على ذلك، أثبتت خصائص الملاذ الآمن للدولار أنها جذابة في وقت تدهور معنويات المخاطرة على مستوى العالم. من المحتمل أن يظل هذان العاملان في مكانهما بحلول 2023، ونتوقع أن يظل الدولار مبالغا في تقدير قيمته إلى حد كبير طوال 2023. قد تأتي نقطة تحول في الدولار لاحقا في 2023. وستكون هناك حاجة إلى سياسة محورية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، مع تحسن التوقعات الاقتصادية العالمية أن يتخلى الدولار عن مكاسبه.

بالتالي، فإن المفتاح للمستثمرين هو متابعة نقاط التقلب في الأسواق المالية والاقتصادية باهتمام وإدارة مخاطرهم بفاعلية، وتعديل تخصيصات أصولهم باستخدام جميع الأصول التي تسهم في إنشاء محافظ استثمارية متنوعة وقوية.

خاص بـ "الاقتصادية"