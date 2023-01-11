415.1 مليار دولار تمويلات رأس المال الجريء العالمية خلال 2022 .. تراجعت 35 %

سجلت تمويلات رأس المال الجريء العالمية تراجعا 35 في المائة خلال العام الماضي 2022، لتبلغ 415.1 مليار دولار مقابل 638.4 مليار دولار في 2021.وسجلت الصفقات انخفاضا 3.69 في المائة، أي ما يعادل 1492 صفقة خلال العام الماضي لتبلغ 36177 صفقة، مقارنة بإبرام 37669 صفقة خلال 2021، وذلك بحسب رصد لـ"الاقتصادية" استند إلى بيانات "سي بي إنسايت" المتخصصة.وشهد النصف الثاني من 2022 تباطؤا ملحوظا في حجم التمويل، إذ بلغ في الربع الرابع من 2022 نحو 65.9 مليار دولار، بانخفاض 64 في المائة على أساس سنوي.واستحوذت الشركات، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، على 48 في المائة من التمويل و34 في المائة من إجمالي الصفقات في 2022.ويعرف الاستثمار الجريء برأس المال المخاطر أو المجازف Venture Capital، وهو أحد أشكال الملكية الخاصة ونوع من التمويل الذي يقدمه المستثمرون للشركات الناشئة والصغيرة، التي يعتقد أن لديها إمكانات نمو استثنائية ولديها القدرة على مواصلة هذا النمو على المدى الطويل.وبلغ التمويل الاستثماري الأمريكي 198.4 مليار دولار في 2022 بانخفاض 37 في المائة عن 2021، لكنه ارتفع 31 في المائة، مقارنة بـ2020. وانخفضت الصفقات للشركات الناشئة في الولايات المتحدة 7 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 12141 صفقة.وتراجع عدد الاكتتابات العامة العالمية 31 في المائة في 2022 إلى 716 اكتتابا، كما تأثرت صفقات الاندماج والاستحواذ، لتتراجع 8 في المائة إلى 10037 صفقة.وشهدت صفقات الاستحواذ العكسي SPAC أكبر انخفاض بين أنواع الصفقات في 2022، حيث انخفضت 44 في المائة إلى 78 صفقة، وذلك من ذروتها في 2021 البالغة 140 صفقة.وتراجع عدد شركات يونيكورن الوليدة "شركات ناشئة أو صاعدة بلغت قيمتها أكثر من مليار دولار" بشكل مطرد طوال 2022، حيث شهد الربع الرابع من 2022 ولادة 19 شركة يونيكورن بانخفاض قدره 86 في المائة، مقارنة بالربع الرابع من 2021.وبلغت قيمة الجولات الضخمة، التي تزيد تمويلاتها على 100 مليون دولار، نحو 190.1 مليار دولار في 2022، ما يمثل انخفاضا 49 في المائة عن 2021.وشهد تمويل الصحة الرقمية أكبر انخفاض على أساس سنوي بين القطاعات، التي تم رصدها، حيث انخفض 57 في المائة ليصل إلى 25.9 مليار دولار عبر 2122 صفقة في 2022.وكان قطاع الصحة الرقمية الوحيد، الذي انخفض فيه التمويل والصفقات في 2022 إلى ما دون مستويات 2020.واستمر تمويل التكنولوجيا المالية "فينتيك" في الانكماش، إذ جمعت شركات التكنولوجيا المالية 10.7 مليار دولار عبر 972 صفقة في الربع الرابع من 2022، مسجلة انخفاضا 18 في المائة على أساس ربع سنوي وأدنى مستوى في 16 ربعا.وجمعت الشركات، التي تتخذ من إفريقيا مقرا لها 991 مليون دولار في الربع الرابع من 2022، بزيادة قدرها 164 في المائة على أساس ربع سنوي.وعلى أساس سنوي، جذبت إفريقيا 3.1 مليار دولار من التمويل في 2022، وهو رقم قياسي سنوي جديد للقارة.