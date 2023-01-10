بنمو 19.7% .. أعلى مستوى للقطاع الصناعي غير النفطي في السعودية منذ سبتمبر 2018

ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي 8.6 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، فيما سجل إنتاج نشاط الصناعة التحويلية "ثاني الأنشطة وزنا الذي يعد القطاع الصناعي غير النفطي" 19.7 في المائة خلال الفترة، كأعلى مستوى منذ سبتمبر 2018.ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، يعد ارتفاع الإنتاج الصناعي خلال نوفمبر هو الـ19 على التوالي، منذ أيار (مايو) 2021، حيث كان قد سجل انكماشا خلال الـ12 شهرا السابقة له منذ أيار (مايو) 2020 حتى نيسان (أبريل) 2021 بفعل تداعيات جائحة كورونا.وبلغ الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في نوفمبر 134.8 نقطة، مقابل 124.2 نقطة في الشهر نفسه من 2021.جاء ارتفاع الإنتاج الصناعي على أساس سنوي نتيجة ارتفاع الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر 5.7 في المائة "الوزن القياسي له في هذا المؤشر 74.5 في المائة"، نتيجة رفع السعودية إنتاجها من النفط إلى أكثر من عشرة ملايين برميل يوميا.وبلغ الرقم القياسي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر في نوفمبر 128.7 نقطة مقابل 121.8 نقطة في الشهر نفسه من 2021.وسجل نشاط التعدين أعلى مستوياته عندما بلغ 147.2 نقطة في نيسان (أبريل) من 2020، بعد أن رفعت السعودية إنتاج النفط إلى أعلى مستوى قياسي أعلى من 12 مليون برميل يوميا.والتزمت السعودية بخفض إنتاج النفط بدءا من أيار (مايو) 2020، ضمن تحالف "أوبك +" لدعم الأسواق عندما تأثرت بجائحة كورونا.إلى ذلك، ارتفع إنتاج نشاط الصناعة التحويلية "ثاني الأنشطة وزنا بـ22.6 في المائة" أيضا 19.7 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من 2021، ليتعافى من تداعيات جائحة كورونا التي أضرت بالعالم في الفترة الماضية.وسجل نشاط الصناعات التحويلية الذي يعد القطاع الصناعي غير النفطي، 158.2 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2018 البالغ حينها 165.6 نقطة، أي الأعلى خلال أربعة أعوام تقريبا.بينما انخفض الإنتاج في نشاط إمدادات الكهرباء والغاز 10.9 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من 2021، علما بأن وزن هذا النشاط في المؤشر "2.9 في المائة".وعلى أساس شهري، انخفض مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي 3 في المائة في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق، نتيجة انخفاض نشاط التعدين واستغلال المحاجر 4.5 في المائة عن مستويات الشهر السابق.بينما استمر نشاط الصناعات التحويلية في الارتفاع بنسبة 3 في المائة، فيما انخفض الإنتاج في نشاط إمدادات الكهرباء والغاز 18 في المائة مع تأثير ضئيل في الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بسبب وزنه المنخفض.والرقم القياسي للإنتاج الصناعي هو مؤشر يقيس التغير النسبي، ويعكس التطور الذي يطرأ على كميات الإنتاج من المواد والسلع، نظرا إلى اختلاف الزمان، ويسمى الزمن الذي يقيس التغير بالنسبة إليه بعام الأساس، والزمن الذي يقيس مدى التغير فيه بعام المقارنة.وحدة التقارير الاقتصادية