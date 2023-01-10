تعبئة الاستثمارات لتحسين أداء كرة القدم "2 من 2"

أما الخطوة الثانية من أجل تعبئة الاستثمارات لتحسين أداء كرة القدم، زيادة إيرادات النادي من خلال زيادة تحصيل مبيعات التذاكر وحقوق البث التلفزيوني وتقاسمها. وعلى الرغم من أن حقوق البث التلفزيوني تمثل ثلثي إيرادات النادي في الدول المقارنة، فإن وجود قاعدة كبيرة من المشجعين أمر أساس لزيادة الإيرادات من مبيعات التذاكر وبرامج الرعاية والترويج التجاري. وقد أظهر التحليل الإحصائي في هذا المجال أن إيرادات النادي ترتبط بعلاقة طردية بحجم السكان، ومستوى التنمية في المنطقة، والقدرة التنافسية لهذه الأندية "ديسوس وراباللاند 2020".

ففي بعض الدول، لا يتم تحويل إيرادات المباراة بشكل منتظم إلى الأندية، وهو ما يحد من قدرتها على النمو وأن تكون أكثر قدرة على المنافسة. وفيما يتعلق بحقوق البث التلفزيوني، اختارت عدة دول إجراء مفاوضات مركزية تجريها الاتحادات والرابطات المهنية لديها، بهدف إعادة توزيع الإيرادات المحققة على الأندية "إنجلترا وإيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة". ويمثل هذا النموذج مفاضلة بين التوازن التنافسي في المسابقات المحلية، من ناحية، والقدرة التنافسية الدولية من ناحية أخرى. وفي بعض الدول، يعد احتكار مقدمي خدمات البث التلفزيوني على المستوى الوطني لبث مباريات محددة، من القيود الرئيسة.

كما يمكن أن تضيع الجهود الرامية إلى زيادة إيرادات أندية كرة القدم بسبب الأنشطة الرياضية المنظمة الأخرى أو اتحادات ورابطات الهواة. وقد أنشأ بعض الدول صندوقا لتطوير وتنمية النشاط الرياضي لمعالجة مشكلة الاقتصاد السياسي التي أشرنا إليها. أما الخطوة الثالثة فهي تدعيم تنظيم الأندية وتحسين حوكمة الدوري والاتحادات والرابطات لتعزيز المنافسة وتحقيق التنمية والتطوير لهذا القطاع على نحو سليم. من المهم إنشاء وحدة مسؤولة عن متابعة ومراجعة حسابات الأندية والإشراف والرقابة على حدود الإنفاق. وينبغي أن تضع هذه الوحدة أيضا قواعد ذات مصداقية وتطبق عقوبات لتعزيز الشفافية المالية والاستدامة للأندية.

ودعما للحوكمة الجيدة للاتحادات والرابطات ومنافسات الدوري، تظهر المعايير المرجعية التي تم فحصها في هذه العملية أن النماذج تختلف من بلد إلى آخر، تبعا لتاريخ الدول واقتصادها السياسي. وفي بعض الدول، يدير النوادي أيضا أعضاء آخرون من اتحاد كرة القدم للمحترفين، ويشمل ذلك رابطات المدربين، ورابطات اللاعبين، والأطباء المتخصصين في الطب الرياضي، إلخ، وعند تنظيم بطولة دوري، من المهم اتخاذ قرار بشأن العدد الأمثل من الأندية، لأن كثرة عدد الأندية بصورة مبالغ فيها يمكن أن تؤدي إلى إهدار إيرادات فرادى الأندية.

ولإيجاد وصنع دوري محلي مثير لكرة القدم وتحقيق المنافسة العالمية، على الدول التي تعاني قيودا مالية عامة والدول متوسطة الدخل، تعبئة رأس المال الخاص لتحديث أندية كرة القدم. وقد جددت بطولة كأس العالم في قطر 2022 الحماس لكرة القدم في المنطقة، وهناك فرصة حقيقية للاستفادة من هذا الزخم وتعبئة رأس المال الخاص بهدف تحسين وتطوير إدارة أندية كرة القدم.