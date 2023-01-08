4.06 تريليون دولار القيمة السوقية للبورصات العربية بنهاية 2022 .. 64.9 % للسعودية

استحوذت سوق الأسهم السعودية على 64.9 في المائة من القيمة السوقية لـ13 بورصة عربية بنهاية عام 2022، بنحو 2.63 تريليون دولار "9.88 تريليون ريال"، في حين وصلت القيمة الإجمالية للأسواق العربية إلى نحو 4.06 تريليون دولار.

ووفقا لرصد وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مواقع البورصات العربية على الإنترنت وبيانات صندوق النقد العربي، ارتفعت القيمة السوقية للأسواق العربية 7.1 في المائة "268 مليار دولار" مقارنة بقيمتها البالغة 3.79 تريليون دولار نهاية 2021.

وشهد 2022 تطورا لافتا في القيمة السوقية للبورصة المصرية، حيث تراجعت بالدولار بنحو عشرة مليارات دولار، على الرغم من ارتفاعها بالعملة المحلية بأكثر من 200 مليار جنيه، إلا أن هذا الارتفاع كان أقل من انخفاض سعر الجنية المصري أمام الدولار خلال الفترة ذاتها، ما انعكس في النهاية بتراجع القيمة السوقية للسوق بالدولار.

وحل سوق أبوظبي للأوراق المالية كثاني أكبر البورصات العربية بالقيمة السوقية بنحو 714.6 مليار دولار، تمثل 17.6 في المائة من إجمالي الأسواق العربية.

علما بأن سوق أبوظبي كان أكبر الأسواق زيادة في القيمة السوقية بنحو 272 مليار دولار خلال 2022 نتيجة زخم الإدراجات الجديدة الكبرى في السوق.

ثالث الترتيب في القيمة السوقية جاءت سوق الدوحة للأوراق المالية بقيمة سوقية 167.1 مليار دولار، تشكل 4.1 في المائة من إجمالي الأسواق، ثم سوق دبي المالية 158.4 مليار دولار "3.9 في المائة من القيمة السوقية الإجمالية".

بينما حلت سوق الكويت للأوراق المالية خامسة بـ152.8 مليار دولار، تمثل 3.8 في المائة من القيمة السوقية الإجمالية، ثم سوق مسقط للأوراق المالية 61.7 مليار دولار "1.5 في المائة من الإجمالي".

فيما احتلت بورصة الدار البيضاء المرتبة السابعة بقيمة سوقية 53.6 مليار دولار، تمثل 1.3 في المائة من الإجمالي، ثم البورصة المصرية بقيمة سوقية تبلغ 38.8 مليار دولار "1 في المائة من القيمة الإجمالية".

وجاءت حصة بقية الأسواق أقل من 1 في المائة من الإجمالي لكل منها، حيث بلغت القيمة السوقية لبورصة البحرين 30.3 مليار دولار، ثم سوق عمان للأوراق المالية 25.4 مليار دولار، وبورصة بيروت 14.5 مليار دولار، وسوق فلسطين 4.9 مليار دولار، وسوق دمشق 2.1 مليار دولار.



وحدة التقارير الاقتصادية