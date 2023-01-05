انكماش القاعدة النقدية في اليابان خلال الشهر الماضي 6.1% 

أعلن بنك اليابان المركزي اليوم انكماش القاعدة النقدية في اليابان خلال ديسمبر الماضي بنسبة 6.1 في المائة سنويا إلى 617.222 تريليون ين، بعد تراجعها بنسبة 6.4 في المائة خلال الشهر السابق ليستمر انكماش القاعدة النقدية في الاقتصاد الياباني للشهر الرابع على التوالي.

في الوقت نفسه ارتفع حجم الأوراق النقدية المتداولة في السوق اليابانية بنسبة 2.7 في المائة سنويا خلال الشهر الماضي في حين تراجع حجم العملات المعدنية المتداولة بنسبة 4.2 في المائة خلال الشهر نفسه.

كما تراجع ميزان الحساب الجاري بنسبة 8.1 في المائة سنويا منها تراجع في ميزان الاحتياطي بنسبة 9.4 في المائة سنويا، وفقا لـ"الألمانية".

وخلال الربع الأخير من العام الماضي تراجعت القاعدة النقدية بنسبة 6.5 في المائة سنويا، في حين ارتفعت خلال العام ككل بنسبة 1.5 في المائة.