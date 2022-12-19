ارتفاع استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية إلى 121.1 مليار دولار بنهاية أكتوبر

ارتفعت استثمارات السعودية في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية خلال أكتوبر الماضي، 0.1 في المائة ما يعادل 0.1 مليار دولار، لتبلغ 121.1 مليار دولار (454.1 مليار ريال)، مقابل 121 مليار دولار (453.8 مليار ريال) بنهاية سبتمبر الذي سبقه.

وبذلك جاءت السعودية في المرتبة الـ 16 عالميا بين كبار المستثمرين في أداة الدين الأمريكية.

وتوزعت استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية، وفقا لرصد صحيفة "الاقتصادية"، إلى 103.1 مليار دولار في سندات طويلة الأجل، تمثل 85 في المائة من الإجمالي، فيما نحو 18مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل 15 في المائة من الإجمالي.

وعلى أساس سنوي، ارتفع رصيد السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية 3.9 في المائة (4.6 مليار دولار) بنهاية أكتوبر 2022، مقارنة برصيدها نهاية الشهر نفسه من 2021 البالغ 116.5 مليار دولار.

والاستثمارات السعودية في سندات وأذون الخزانة فقط، لا تشمل الاستثمارات الأخرى في الأوراق المالية والأصول والنقد في الدولار في الولايات المتحدة.

ومنذ مطلع 2020، ارتفعت حيازة السعودية من سندات وأذون الخزانة الأمريكية من 179.8 مليار دولار في كانون الأول (ديسمبر) 2019 إلى 182.9 مليار دولار بنهاية كانون الثاني (يناير) 2020، ثم إلى 184.4 مليار دولار بنهاية شباط (فبراير).

في حين بدأت في التراجع إلى 159.1 مليار دولار بنهاية آذار (مارس) 2020، و 125.3 مليار دولار بنهاية نيسان (أبريل)، و 123.5 مليار دولار بنهاية أيار (مايو)، قبل أن تعود إلى الشراء في حزيران (يونيو) الماضي مع تحسن المؤشرات الاقتصادية الأمريكية مع الفتح التدريجي للبلاد.

وعادت إلى البيع بنهاية تموز (يوليو) 2020 لتصل استثماراتها إلى 124.6 مليار دولار، ثم ارتفعت إلى 130 مليار دولار بنهاية آب (أغسطس)، ثم إلى 131.2 مليار دولار بنهاية أيلول (سبتمبر)، ثم 134.2 مليار دولار بنهاية تشرين الأول (أكتوبر)، ثم إلى 137.6 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2020.

وذلك قبل أن تتراجع إلى 136.4 مليار دولار بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2020، ثم إلى 135.1 مليار دولار بنهاية كانون الثاني (يناير) 2021، ثم إلى 132.9 مليار دولار بنهاية شباط (فبراير)، ثم إلى 130.8 مليار دولار بنهاية آذار (مارس)، ثم إلى 130.3 مليار دولار بنهاية نيسان (أبريل) 2021، ثم إلى 127.3 مليار دولار في أيار (مايو)، قبل أن ترتفع إلى 127.8 مليار دولار في حزيران (يونيو)، و128.1 مليار دولار في تموز (يوليو) 2021.

بينما تراجعت إلى 124.1 مليار دولار بنهاية آب (أغسطس) 2021، ثم عادت إلى الارتفاع في أيلول (سبتمبر) 2021 إلى 124.3 مليار دولار، وانخفضت في تشرين الأول (أكتوبر) إلى 116.5 مليار دولار، ثم إلى 115 مليار دولار في تشرين الثاني (نوفمبر).

في حين عاودت الارتفاع إلى 119 مليار دولار في كانون الأول (ديسمبر) 2021، و119.4 مليار دولار في كانون الثاني (يناير) 2022، ثم تراجعت إلى 116.7 مليار دولار بنهاية شباط (فبراير)، وإلى 115.5 مليار دولار بنهاية آذار (مارس)، بينما ارتفعت إلى 115.7 مليار دولار بنهاية نيسان (أبريل)، ثم تراجعت إلى 114.7 مليار دولار في مايو، بينما ارتفعت إلى 119.2 مليار دولار في يونيو، و121.6 مليار دولار في يوليو، و122.1 في أغسطس.

وخلال 2018، السعودية رفعت السعودية رصيدها من سندات الخزانة الأمريكية 16.4 في المائة بما يعادل 24.2 مليار دولار، ليبلغ 171.6 مليار دولار مقارنة برصيدها نهاية 2017 البالغ 147.4 مليار دولار.

كما ارتفع رصيدها خلال 2019 نحو 4.8 في المائة بما يعادل 8.2 مليار دولار ليبلغ 179.8 مليار دولار.

بينما هبط 24.1 في المائة "43.3 مليار دولار" خلال 2020 ليبلغ 136.4 مليار دولار بالتزامن مع تفشي جائحة كورونا وحاجة الدول إلى السيولة، ثم انخفض 12.8 في المائة "17.4 مليار دولار" خلال 2021 ليصل إلى 119 مليار دولار.

وحدة التقارير الاقتصادية