2.2 مليار ريال تداولات مزاد الإغلاق للسوق السعودية 28% منها على 3 أسهم 

شهد فترة مزاد الإغلاق تداولات بلغت نحو 2.2 مليار ريال، حيث تمت على 49.6 مليون سهم، وشكلت التداولات خلال فترة المزاد نحو 33 في المائة من إجمالي قيم التداول للجلسة البالغة 6.7 مليار ريال.

وبحسب رصد لصحيفة "الاقتصادية" فقد سيطرت 3 أسهم على 28 في المائة من تعاملات المزاد، حيث بلغت التداولات على سهم مصرف الراجحي 245.1 مليون ريال، تلاه صفقات على أسهم البنك الأهلي والتي بلغت 200.9 مليون ريال، ثم صفقات على أسهم سابك للمغذيات الزراعية بقيمة 172.9 مليون ريال.

وشهدت جلسة اليوم خلال فترة المزاد تنفيذ تغيرات "فوتسي راسل" في السوق السعودي، حيث قد أعلنت في وقت سابق عن مراجعتها الربع سنوية.

قبل المزاد بعد المزاد الفرق السيولة 4,467,649,909 6,702,114,195 %50.0 الأسهم المتداولة 182,092,807 231,695,668 %27.2 الصفقات 336,259 350,473 %4.2 المؤشر العام 10,274 10,290 %0.16

*وحدة التقارير الاقتصادية