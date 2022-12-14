الفرنسي أرنو يزيح ماسك ويصبح أغنى شخص في العالم بثروة 171 مليار دولار

أزاح بيرنار أرنو رجل الأعمال الفرنسي رئيس شركة لوي فيتون المتخصصة في صناعة السلع الفاخرة، الملياردير الشهير إيلون ماسك رئيس شركتي تسلا وتويتر، ليصبح أرنو أغنى شخص في العالم بثروة 171 مليار دولار، فيما بلغت ثروة ماسك 164 مليار دولار.

وتراجعت ثروة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الثلاثاء بنحو أربعة مليارات دولار، نتيجة تراجع سهم شركة السيارات الكهربائية الشهيرة "تسلا" بأكثر من 4 في المائة لتتراجع قيمتها السوقية إلى قرب 500 مليار دولار، بعد أن تصدر قائمة أثرياء العالم في يناير 2021 مع ارتفاع القيمة السوقية للشركة.

وبيرنار أرنو هو أغنى شخص في فرنسا ورئيس LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton، أكبر صانع للسلع الفاخرة في العالم، ويسيطر على نحو نصف شركة LVMH التي بلغت إيراداتها 64.2 مليار يورو "76 مليار دولار" في عام 2021، وتبيع منتجات من بينها سلع جلدية Louis Vuitton وساعات TAG Heuer.

وحل ثالثا رجل الأعمال الهندي جوتام أداني بثروة 125 مليار دولار، و"أداني" هو مؤسس مجموعة Adani، أكبر مشغل للموانئ في الهند، وتعد مجموعة البنية التحتية في أحمد أباد، ومقرها الهند، وأيضا أكبر منتج للفحم الحراري في الهند وأكبر تاجر فحم.

في المركز الرابع جاء جيف بيزوس رجل الأعمال الأمريكي مؤسس "أمازون" عملاق التجارة الإلكترونية، وثروته 116 مليار دولار، وخامسا الأمريكي بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت، وثروته قرب 116 مليار دولار.

سادسا الأمريكي وارن بافيت مستثمر الأسهم الشهير ورئيس شركة بيركشير هاثاواي، وثروته 108 مليارات دولار.

وفي الترتيب السابع لاري إليسون بثروة 92.9 مليار دولار، وهو مؤسس وأكبر مساهم في Oracle وهي شركة لقواعد البيانات حققت إيرادات تزيد على 40 مليار دولار في العام المنتهي في 31 مايو 2021. علما بأنه يمتلك أكثر من 40 في المائة من الشركة التي يقع مقرها في أوستن في ولاية تكساس، إضافة إلى حصة في "تسلا".

وحل في المركز الثامن الأمريكي ستيف بالمر بثروة 90.7 مليار دولار، وهو الرئيس التنفيذي السابق لمايكروسوفت، أكبر صانع برمجيات في العالم، واستقال في عام 2014 وظل مساهما في شركة ريدموند في واشنطن التي تصنع نظام التشغيل Windows ووحدة التحكم في ألعاب Xbox وأجهزة الكمبيوتر اللوحية Surface، ويمتلك أيضا فريق لوس أنجلوس كليبرز لكرة السلة.

تاسعا الهندي موكيش أمباني بثروة 89.7 مليار دولار، ويتحكم أمباني في شركة ريلاينس إندستريز، المالكة لأكبر مجمع لتكرير النفط في العالم.

وتشمل الأعمال الأخرى للمجموعة التي يوجد مقرها في مومباي شبكة 4G اللاسلكية عبر الهند، ويمتلك أيضا عقارا سكنيا تبلغ قيمته أكثر من 400 مليون دولار وفريق الكريكيت المحترف في مومباي إنديانز.

عاشرا الأمريكي لاري بايج بثروة 88.8 مليار دولار، وهو أحد مؤسسي Alphabet الشركة القابضة لـ Google أكبر مشغل محرك بحث في العالم.

وتأسست الشركة - التي يقع مقرها في ماونتن فيو في ولاية كاليفورنيا - في عام 1998 وأبلغت، عن إيرادات قدرها 258 مليار دولار في عام 2021، وتشمل أقسام المجموعة Gmail وAndroid وYouTube.



وحدة التقارير الاقتصادية