11.75 مليار ريال قيمة الاكتتابات عبر حقوق الأولوية لـ 13 شركة خلال 11 شهرا

واصلت سوق الأسهم السعودية تسجيل أرقام قياسية في الاكتتابات عبر حقوق الأولوية منذ بداية العام وحتى تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، إذ تمت موافقات رسمية لـ13 شركة على زيادة رؤوس أموالها عن طريق الاكتتاب في "حقوق الأولوية".

وجرى طرح 13 اكتتابا لحقوق الأولوية لـ13 شركة مدرجة في سوق الأسهم خلال 11 شهرا، بإجمالي 11.75 مليار ريال عبر طرح نحو 1.17 مليار سهم.

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات الشركات المدرجة والسوق المالية السعودية "تداول"، فإن الاكتتابات عن طريق حقوق الأولوية منذ مطلع العام سجلت مستوى قياسيا سواء من حيث العدد أو القيمة، وذلك منذ بدء التعامل مع الآلية الجديدة الخاصة بحقوق الأولوية قي الإدراج والتداول في 2013.

وتعرف اكتتابات حقوق الأولوية بأنها أوراق مالية قابلة للتداول، تمنح حاملها الأحقية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة المطروحة عند اعتماد الزيادة في رأسمال الشركات، وهو حق مكتسب لمساهمي الشركات المقيدين في سجلات الشركة نهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

ويلجأ عادة استخدام الشركات هذا النوع من الزيادة في رأس المال "طرح أسهم حقوق أولوية" لتخفيض الخسائر المتراكمة عليها، وتحسين وضعها المالي.

وخلال العام الجاري، تجاوزت قيم الطروحات المستوى القياسي المسجل في عام 2020 البالغة ستة مليارات ريال، وبفارق كبير حيث زادت بنحو الضعف، أما مقارنة بالعام الماضي فتزيد أكثر من 500 في المائة حيث كانت عند 1.83 مليار ريال من خلال 11 طرحا.

والشركات التي رفعت رأسمالها عن طريق حقوق الأولوية خلال الفترة هي "الباحة للاستثمار، الوطنية للتأمين، اتحاد الخليج الأهلية، صادرات، العقارية، أنعام القابضة، أمانة للتأمين، بترورابغ، وفرة، صناعة الورق، عناية للتأمين، شمس، التأمين العربية".

ومن الملاحظ أن تغطية اكتتابات حقوق الأولوية من قبل الملاك لم تتم بالنسبة الكاملة، حيث بلغ متوسط التغطية 92 في المائة، في حين سجل طرح اتحاد الخليج الأهلية أقل نسبة تغطية عند 27.2 في المائة، تلاه "عناية للتأمين" بنسبة تغطية 61.7 في المائة.

ولم يلق اكتتابا اتحاد الخليج الأهلية وعناية للتأمين إقبالا من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي، الذي يأتي بالعادة بعد طرح الأسهم للملاك، ما أدى إلى تحمل المتعهد بتغطية الاكتتاب فيما تبقى من الأسهم.

وتصدرت "بترو رابغ" الأكثر حجما في الطرح بواقع 7.95 مليار ريال تعادل 68 في المائة من قيمة الطروحات، حيث زادت الشركة رأسمالها بواقع 90.8 في المائة، ليصل إلى 16.7 مليار ريال، مقارنة بنحو 8.76 مليار ريال.

وثانيا حلت "العقارية" التي رفعت رأسمالها بواقع 1.35 مليار ريال، ما يمثل 11 في المائة من إجمالي حقوق الأولوية المطروحة، حيث رفعت الشركة رأسمالها بواقع 56 في المائة ليصل إلى 3.75 مليار ريال.

أما من حيث نسبة الزيادة، فتتصدر شركة شمس بعد زيادة رأسمالها بنحو 1000 في المائة ليصل إلى 578.2 مليون ريال مقارنة بـ52.57 مليون ريال، وتأتي الصادرات ثانيا بنسبة زيادة 800 في المائة برفع رأسمالها إلى 194.4 مليون ريال مقارنة بـ 21.6 مليون قبل الزيادة.



وحدة التقارير الاقتصادية