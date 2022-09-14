توصية خليجية بإقرار دليل الرقابة على القطاع العقاري وقائمة المعايير الفنية

جاء ذلك خلال الاجتماع الـ22 للجنة كبار مسؤولي الإسكان في دول مجلس التعاون في العاصمة الرياض أمس برئاسة المهندس عبدالله البدير نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
وناقش الاجتماع جهود الإسكان في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا، واستراتيجية العمل الإسكاني المشترك لدول مجلس التعاون، وقواعد المعلومات الإسكانية، والنظام الموحد لملاك العقارات، والأسبوع الخليجي الإسكاني، وجائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان، ومقترح الأمانة العامة بشأن تبادل التجارب والخبرات والمعلومات، إضافة إلى التنسيق لإبراز العمل الإسكاني الخليجي في المحافل الإقليمية والدولية.واطلعت اللجنة على مذكرة الأمانة العامة حول استراتيجية العمل الإسكاني المشترك، وعلى ما قامت به اللجنة الفنية بالتعاون مع الأمانة العامة من جهود لتنفيذ المبادرات والمشاريع المدرجة في الاستراتيجية الإسكانية لـ2022.
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