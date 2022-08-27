170 دولار شهريا للقادمين إلى روسيا من أوكرانيا

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرارا اليوم السبت بصرف مبالغ مالية لمن تركوا الأراضي الأوكرانية وجاءوا إلى روسيا بمن فيهم المتقاعدون والحوامل وذوو الحاجات الخاصة.

ويقضي القرار الذي نشرته بوابة حكومية بصرف معاشات شهرية قدرها عشرة آلاف روبل (170 دولارا) لمن اضطروا إلى مغادرة أراضي أوكرانيا منذ يوم 18 فبراير. ويستحق ذوو الحاجات الخاصة أيضا نفس الدعم الشهري بينما تستحق الحوامل مبلغا ماليا لمرة واحدة.

ويقضي القرار بصرف تلك المبالغ لمواطني أوكرانيا وأيضا دونيتسك ولوجانسك، وهما كيانان منشقان في شرق أوكرانيا اعترفت روسيا باستقلالهما في فبراير شباط في خطوة أدانتها أوكرانيا والدول الغربية باعتبارها غير قانونية.

ويوم 18 فبراير شباط أمر بوتين بصرف عشرة آلاف روبل لكل من جاء من دونيتسك ولوجانسك.

وتقدم موسكو جوازات سفر روسية للأوكرانيين فيما تصفه كييف وواشنطن بأنه محاولة غير قانونية تبذلها موسكو لضم الأراضي الأوكرانية التي احتلتها في إطار ما تعتبرانه استحواذا استعماريا على الأراضي.

وتقول روسيا إنها تنفذ "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا لحماية نفسها والدفاع عن المتحدثين باللغة الروسية الذين تقول إن السلطات الأوكرانية تضطهدهم، وهو ما تنفيه كييف.