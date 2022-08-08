الأسهم الأمريكية تبدأ تعاملاتها مرتفعة بعد موجة بيع بفعل بيانات الوظائف القوية

ارتفعت المؤشرات الرئيسية عند بدء تعاملات وول ستريت اليوم بعد أن هدأت بيانات الوظائف القوية الأسبوع الماضي المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي.

لكن المستثمرين ظلوا على حذرهم، إذ زادت هذه البيانات أيضا من التوقعات بأن يعمد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى تشديد سياسته النقدية أكثر.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 73.89 نقطة أو 0.23 في المائة إلى 32877.36 نقطة.

ووفقا لرويترز زاد المؤشر ستاندرد اند بوز 500 بواقع 10.74 نقطة أو 0.26 في المائة إلى 4155.93.

ولم يكن المؤشر ناسداك المجمع أقل حظا من سابقيه، فصعد هو الآخر 46.17 نقطة أو 0.36 في المائة إلى 12703.72.