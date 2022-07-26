السعودية مرشحة لتسجيل أعلى معدل نمو بين اقتصادات العشرين .. 7.6 %

أظهر رصد لـ «الاقتصادية»، أن السعودية مرشحة لتسجيل أعلى معدل نمو بين اقتصادات دول العشرين خلال العام الجاري، في حال تحقق النمو المتوقع من قبل صندوق النقد الدولي أمس.

وتوقع الصندوق نموا للاقتصاد السعودي في 2022 عند 7.6 في المائة، و3.7 في المائة للعام المقبل ارتفاعا عن توقعات نيسان (أبريل) الماضي البالغة 3.6 في المائة.

وجاء ذلك على الرغم من خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.2 في المائة، بعد أن كانت 3.6 في المائة في توقعات أبريل.

وبحسب رصد وحدة التقارير في الصحيفة، تتوافق توقعات البنك مع توقعات الحكومة السعودية إلى حد كبير، حيث توقعت الحكومة نمو اقتصاد السعودية 7.4 في المائة خلال 2022، و3.5 في المائة في 2023.

ويعد النمو المتوقع في 2022 هو ثاني أعلى نمو للاقتصاد السعودي خلال 18 عاما، أي منذ النمو البالغ 8 في المائة في 2004.

ومتى ما تحقق هذا النمو سيكون من بين أعلى 15 معدل نمو سنويا للاقتصاد السعودي منذ 1970 "خلال 53 عاما"، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي معدلات نمو أعلى من 7.5 في المائة 14 مرة خلال الفترة المذكورة.

وكان الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة "الاقتصاد السعودي" قد نما 3.2 في المائة خلال 2021، بأسرع وتيرة نمو خلال ستة أعوام أو منذ 2015 عندما نما 4.1 في المائة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، توقعت وكالة التصنيف الائتماني «موديز»، نمو الاقتصاد السعودي بمعدل متوسط يبلغ نحو 3.9 في المائة خلال الأعوام من 2022 حتى 2026.

وأوضحت الوكالة أن من العوامل المؤدية إلى هذا النمو، استمرار الضبط المالي على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، وتباطؤ نمو زيادة إنتاج النفط، واستمرار مشاريع التنوع الاقتصادي، إضافة إلى وصولها بفاعلية إلى مراحل التنفيذ والبناء خلال الأعوام المقبلة.

ومازالت المؤسسات الدولية ترفع من توقعاتها حيال الاقتصاد السعودي، في ظل التعافي من جائحة كورونا ونجاح الحكومة في ضبط الميزانية العامة ضمن برامج رؤية 2030.

وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر أمس الثلاثاء، فإن الهند تأتي ثانية من حيث معدلات النمو بين مجموعة العشرين بنمو 7.4 في المائة، وهو يقل عن التوقعات السابقة البالغة 8.2 في المائة، ويعكس خفض النمو بصفة أساسية إلى الأوضاع الخارجية الأقل إيجابية وتشديد السياسة النقدية بوتيرة أسرع بحسب الصندوق.

وتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الإندونيسي عند 5.3 في المائة، وهو ثالث أعلى نمو بين دول العشرين، في حين تاتي روسيا في المرتبة الأخيرة مع توقع انكماش الاقتصاد بواقع 6 في المائة، رغم رفع الصندوق توقعه مقارنة بالتوقع السابق بانكماش 8.5 في المائة.

وحدة التقارير الاقتصادية