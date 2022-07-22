354 مليار ريال تداولات شركات الوساطة الأجنبية في السوق السعودية .. قفزت 143 %

ارتفعت قيم تداولات شركات الوساطة الأجنبية في السوق السعودية "السوق الرئيسة" خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 354.1 مليار ريال، وذلك من إجمالي قيم تداولات 30 شركة وساطة البالغة 2.07 تريليون ريال "بيعا وشراء".

وبحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، قفزت قيم تداولات شركات الوساطة الأجنبية 143.2 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من 2021، البالغة نحو 145.6 مليار ريال.

ووفقا للتحليل، يعود هذا الارتفاع الكبير إلى زيادة وزن السوق السعودية في المؤشرات العالمية، إضافة إلى ارتفاع التذبذب في السوق، كما أن الطروحات الأولية كان لها نصيب في زيادة تعاملات الأجانب في السوق خلال النصف الأول من العام الجاري.

وسيطرت شركات الوساطة الأجنبية على 17.1 في المائة من إجمالي تداولات شركات الوساطة المرخص لها من هيئة السوق المالية، في حين كانت تشكل نحو 5.4 في المائة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبذلك تتجاوز تداولات الوساطة الأجنبية في السوق المحلية 2021 كاملا والبالغة 303.9 مليار ريال، وتعد تدولاتهم خلال الفترة هي الأعلى منذ 2019 عندما بلغت 376.1 مليار ريال في العام كاملا، لذلك من المرجح أن تسجل تداولاتهم مستوى قياسيا بنهاية العام الجاري.

وتداولات الوساطة الأجنبية في السوق المحلية خلال 2019، تزامنت مع انضمام السوق السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة، وكذلك إدراج شركة أرامكو السعودية في السوق الرئيسة.

وشركات الوساطة الأجنبية، هي "جولدمان ساكس، وجي بي مورجان، وميريل لنش، والمجموعة المالية هيرمس، ومورجان ستانلي، وكريديت سويس، وشركة دوتشيه للأوراق المالية، وأخيرا سيتي قروب"، مع الأخذ في الحسبان أنه لم يتم احتساب شركات الوساطة الخليجية في التقرير.

وبحسب بيانات النصف الأول، حلت شركة مورجان ستانلي أولا بين شركات الوساطة الأجنبية، وذلك بالاستحواذ على 23.5 في المائة من إجمالي تداولات شركات الوساطة الأجنبية بواقع 83.3 مليار ريال، في حين سيطرت على 4 في المائة من إجمالي تداولات شركات الوساطة بما فيها المحلية والخليجية.

وبلغت أعمال الوساطة لشركة جي بي مورجان نحو 76.3 مليار ريال، مستحوذة على نحو 21.6 في المائة من إجمالي تداولات شركات الوساطة الأجنبية، في حين سيطرت على 3.7 في المائة من إجمالي تداولات شركات الوساطة.

أما شركة جولدمان ساكس، فحلت ثالثا بين الشركات الأجنبية بالاستحواذ على 19.9 في المائة من قيم تداول شركات الوساطة الأجنبية وبنحو 70.3 مليار ريال، في حين سيطرت على 3.4 في المائة من إجمالي تداولات شركات الوساطة العاملة في السوق.

وفي المرتبة الرابعة، جاءت شركة "ميريل ليتش" بقيم تداولات 51.7 مليار ريال بما يعادل 14.6 في المائة من قيم تداول شركات الوساطة الأجنبية، فيما شكلت 2.5 في المائة من إجمالي تداولات شركات الوساطة.

وحدة التقارير الاقتصادية