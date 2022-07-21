الفائدة المتزايدة تجعل شراء الأسر الأمريكية للمساكن مكلفا جدا .. مبيعات المنازل القائمة الأدنى في عامين

هبطت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة لخامس شهر على التوالي في حزيران (يونيو) إلى أدنى مستوى في عامين، بينما تجعل الأسعار القياسية المرتفعة ومعدلات متزايدة للفائدة، شراء المساكن مكلفا جدا لحصة متنامية من الأسر الأمريكية.وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين أمس، إن مبيعات المنازل المملوكة في السابق تراجعت 5.4 في المائة إلى معدل سنوي بلغ 5.12 مليون وحدة الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2020 عندما كانت المبيعات تتعافى من ركود إغلاقات كوفيد - 19.ووفقا لـ "رويترز"، سجلت المبيعات انخفاضات في كل شهر منذ يناير. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا أن تنخفض المبيعات إلى معدل قدره 5.38 مليون وحدة.وعلى أساس سنوي، هبطت مبيعات المنازل القائمة التي تشكل نحو 90 في المائة من إجمالي مبيعات المساكن في أكبر اقتصاد في العالم، 14.2 في المائة.وقفز متوسط أسعار المنازل القائمة في يونيو 13.4 في المائة عن مستواه قبل عام إلى 416 ألف دولار وهو أعلى مستوى على الإطلاق.تأتي هذه البيانات بعد صدور بيانات التضخم الأمريكي الأسبوع الماضي التي سجلت ارتفاعا قياسيا على أساس سنوي بنسبة 9.1 في المائة وهو الأعلى في 40 عاما، تعرض المستهلك الأمريكي لصدمة في أسعار الغذاء الأمر الذي أثر في قدراته الشرائية، حيث يشير بعض البيانات الصادرة أخيرا عن تقليل المستهلكين نسب إنفاقهم على شيء يصعب تقليص الإنفاق فيه، وهو الغذاء، ما يؤكد الصدمة التي يتعرض لها الاقتصاد الأمريكي.