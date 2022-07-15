مكررات ربحية الأسهم السعودية عند قاع كورونا بـ 16.7 مرة .. و33 شركة أقل من السوق

واصلت مكررات ربحية سوق الأسهم السعودية انخفاضها مقارنة بأعلى مستوى في الربع الثاني من عام 2021، وذلك مع استمرار السوق في التراجع من قمة شهر أيار (مايو) الماضي.

وبحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات "تداول"، بلغت مكررات الربحية للشركات المدرجة في السوق السعودية عند 16.7 مرة بنهاية جلسة أمس، بعد أن كانت عند 24.5 مرة بنهاية الربع الأول، ويعد مكرر السوق الحالي هو الأدنى منذ الربع الأول من عام 2020 "قاع كورونا".

وأدى نمو أرباح السوق إضافة إلى تراجع القيم السوقية التي بدأت منذ مايو الماضي، إلى تراجع المكررات من أعلى مستوى سجل في الربع الثاني من 2021 البالغ 34 مرة.

ومكرر الأرباح "السعر للعائد"، هو حاصل قسمة سعر السهم على ربحيته، ويعني ذلك عدد الأعوام التي يحتاج إليها مالك السهم ليستعيد ما دفعه عند شراء هذا السهم، وعليه فكلما انخفض مكرر ربحية شركة فهو مؤشر إيجابي، في حين كلما ارتفع كان مؤشرا على تضخم سعر السهم، مقارنة بأرباحه.

و"مكرر الربحية" أحد المؤشرات المالية المهمة لتقييم وشراء الأسهم، إلا أن هناك عددا من المؤشرات الأخرى المهمة التي لا يمكن الاستغناء عنها.

ورغم تسجيل السوق مكررات منخفضة مقارنة بالفترة السابقة، إلا أن 26 في المائة من الأسهم المدرجة "لا تشمل صناديق الريت" تتداول بمكررات تفوق 30 مرة، في حين 27 في المائة من شركات السوق أو ما يعادل 54 شركة تتداول بمكررات سالبة، كونها سجلت صافي خسارة لإجمالي آخر أربعة فصول بنهاية الربع الأول من عام 2022.

وتأتي شركة التطويرية الغذائية في صدارة الشركات الأعلى من حيث مكرر الربحية، حيث يتداول سهمها بمكرر 2113 مرة، ثم جاكو بمكرر 873 مرة، وأيضا تتداول أسهم صدر بمكررات تتجاوز 573 مرة.

في المقابل، هناك نحو 33 شركة تمثل 17 في المائة من الشركات المدرجة تتداول بمكرر يقل عن مكرر السوق خلال الفترة بينها عشر شركات تتداول بمكرر دون عشر مرات، وتأتي أسهم "اللجين" في أعلى القائمة بمكرر 2.1 مرة، ثم "المملكة" بمكرر 4.8 مرة، ثم "كيمانول" عند مكرر 6.4 مرة و"سبكيم" العالمية 6.8 مرة.

ويأتي تراجع مكرر السوق إجمالا مدعوما بتراجع القيمة السوقية للشركات إضافة إلى نمو الأرباح خلال الـ 12 شهرا الماضية والمنتهية في الربع الأول 2022، حيث تجاوزت أرباح السوق مستوى 630 مليار ريال لإجمالي الفترة.

وواصلت الشركات المدرجة نمو أرباحها للربع السابع على التوالي بنهاية الربع الأول من العام الجاري، التي نمت 24.7 في المائة مقارنة بالربع السابق "الربع الرابع 2021"، ومن المتوقع تباطؤ نمو أرباح السوق خلال الربع الثاني لا سيما بتأثير قطاع المواد الأساسية.

وتاريخيا، تتداول سوق الأسهم السعودية منذ 2010 بين مكرر 15.3 مرة كأعلى متوسط و12.2 مرة كأدنى متوسط سنوي حتى نهاية 2017، لكن ارتفاع مكرر السوق استمر بعد هذه الفترة وخرج من النطاق الذي كان يتداول عنده، لتنهي السوق 2019 عند مكرر 19.5 مرة ونحو 29 مرة بنهاية 2020.

وبحسب التحليل فإن خمسة قطاعات تتداول دون مكرر السوق فيما 15 قطاعا تتداول أعلى من مكرر السوق "لا يشمل قطاع الصناديق العقارية المتداولة"، وتعد قطاعات الاستثمار والتمويل والمواد الأساسية والمرافق العامة وكذلك السلع الرأسمالية أقل المكررات بين القطاعات عند مكرر 9 و14.5 مرة تقريبا.

في حين يتصدر قطاع الأدوية المكررات المرتفعة عند مكرر يتجاوز 128 مرة، يليه قطاع الرعاية الصحية عند مكرر 43 مرة.



وحدة التقارير الاقتصادية