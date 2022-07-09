تمكين المبدعين والاقتصادات النامية «3 من 3»

أما في فضاء الرموز غير القابلة للاستبدال، فتحصل على عوائدك فورا في الوقت الذي تتم فيه عمليات إعادة البيع والتقليب. والرموز غير القابلة للاستبدال تمكن الفنانين من الحصول على نصيب من أي مبيعات مستقبلية، ما يتيح لهم درجة من الأمن المالي لا يحظى بها معظم الفنانين التقليديين. فعندما يبيع الفنانون أعمالا باستخدام تقنية سلسلة الكتل، يوقعون مع المشتري عقدا ذاتي التنفيذ يضمن لهم العائد ـ الذي يراوح في الغالب بين 10 و30 في المائة. ويقول أوسيناتشي "إنه مبلغ كبير حقا" بالنسبة إلى الفنانين. حتى عند الوفاة، إذا كان يحق لأحد الأقارب الوصول إلى محفظتك المشفرة، فإن بإمكانه الحصول على العائد الذي تدره أعمالك.الرموز غير القابلة للاستبدال تمكن الفنانين من الحصول على نصيب من أي مبيعات مستقبلية، ما يتيح لهم درجة من الأمن المالي لا يحظى بها معظم الفنانين التقليديين.غير أن الرموز غير القابلة للاستبدال لا تخلو من التحديات. فالعملات المشفرة أداؤها البيئي مزر، فضلا عن استشراء الممارسات الاحتيالية باستخدامها. والممارسة الأسوأ سمعة في هذا الصدد هي ما يسمى "سحب البساط"، حيث يسارع منشئو الرمز بسحب الأموال بعد إطلاق ما يبدو أنه مشروع حقيقي لعملات مشفرة، ثم يلوذون بالفرار ومعهم أموال المستثمرين. وطبقا لتقرير صادر عن شركة Chainalysis، فقد خسر مستثمرو العملات المشفرة ما يزيد على 2.8 مليار دولار من جراء عمليات "سحب البساط" في العام الماضي. وتشكل الجريمة السيبرانية خطرا حقيقيا أيضا، بدءا من الاستيلاء على الحسابات وانتهاء بالأسواق الوهمية.وساور أليلا القلق بشأن النواحي الأمنية حينما صاغ أول أعماله، وهو يحث من يفكرون في دخول هذا العالم على استكشافه بأنفسهم والبحث عن مجتمع مشفر. ويعتقد أن عدد الفنانين الأفارقة لا يزال ضئيلا في عالم الرموز غير القابلة للاستبدال ـ نظرا إلى العائق الذي يمثله طابعها المعقد، والمصاعب التي تواجه اكتساب المتابعين، ورسوم الغاز "تكلفة المعاملة على سلسلة الكتل". غير أنه لا يزال متفائلا وتحدوه طموحات كبيرة للمستقبل. وإضافة إلى تحويل أعماله إلى صيغة رقمية، فهو يدير حاليا شركة تعمل مع 157 فنانا في مختلف أنحاء إفريقيا من أجل "إحداث ثورة في الفضاء الرقمي الإفريقي" على حد تعبيره. ويقول أيضا، "نحن نتطلع إلى تحقيق عائد يراوح بين مليونين وخمسة ملايين دولار من مبيعات هذا العام، فقط لكي نثبت للناس أنه أمر ممكن".