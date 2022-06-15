«وول ستريت» تلتقط الأنفاس بعد ارتفاع أقل من المتوقع لأسعار المنتجين

التقطت المؤشرات الرئيسة في بورصة وول ستريت الأنفاس عند الافتتاح أمس بعد يوم واحد من تراجع حاد لمؤشر ستاندرد آند بورز 500، في حين شعر المستثمرون بالارتياح من ارتفاع أقل من المتوقع في أسعار المنتجين الأساسية.وارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بقوة في أيار (مايو) وسط قفزة في تكلفة منتجات الطاقة، ما يشير إلى أن التضخم قد يظل مرتفعا لبعض الوقت.وبحسب "رويترز"، صعد مؤشر داو جونز الصناعي 75.60 نقطة، أي 0.25 في المائة، إلى 30592.34 نقطة.وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 13.89 نقطة، أي 0.37 في المائة، إلى 3763.52 نقطة. وزاد مؤشر ناسداك المجمع 88.20 نقطة، أي 0.82 في المائة، إلى 10897.43 نقطة.من جهة أخرى، ارتدت الأسهم الأوروبية عن مكاسبها الأولية أمس لتواصل موجة مبيعات لسادس جلسة على التوالي بفعل مخاوف حيال زيادات نشطة في أسعار الفائدة الأمريكية وركود محتمل.وأنهى مؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول منخفضا 1.3 في المائة بعد أن هبط 2.4 في المائة في جلسة أمس الأول إلى أدنى مستوياته في أكثر من ثلاثة أشهر.وقادت أسهم الرعاية الصحية والأسهم الصناعية القطاعات الخاسرة في أوروبا بينما تعافت أسهم البنوك 1.1 في المائة.وصعدت أيضا أسهم شركات النفط والغاز مع ارتفاع أسعار الخام وسط مخاوف حيال شح في الإمدادات العالمية.وتترقب الأسواق قرار الاحتياطي الاتحادي الذي سيصدر اليوم ويتوقع الكثيرون زيادة كبيرة في أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في أعقاب أرقام التضخم القوية التي صدرت الأسبوع الماضي.وفي آسيا، تراجع مؤشر نيكاي الياباني أمس لليوم الثالث على التوالي وسط مخاوف حول النمو مرتبطة بتشديد السياسة النقدية الأمريكية وفرض قيود صارمة لمكافحة انتشار كوفيد - 19 في الصين.وأغلق نيكاي منخفضا 1.32 في المائة عند 26629.86 نقطة بعد تراجعه 2.19 في المائة في وقت سابق من الجلسة، وهو أدنى مستوى منذ 19 أيار (مايو).ونزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.19 في المائة إلى 1878.45 نقطة.وكان قطاع التكنولوجيا ضمن أسوأ القطاعات أداء على مؤشر نيكاي، إذ انخفض 1.95 في المائة بينما تراجع مؤشر الرعاية الصحية 2.18 في المائة وكان مؤشر العقارات الأكثر تراجعا ونزل 2.97 في المائة.وحتى الأسهم المالية تخلت عن مكاسب سجلتها في وقت سابق من الجلسة، وأنهى مؤشر القطاع المعاملات منخفضا 0.14 في المائة.وانخفض سهم "طوكيو إلكترون" المصنعة للرقائق الإلكترونية 2.84 في المائة وكان الأكثر تراجعا على مؤشر نيكاي.ونزل سهم مجموعة سوفت بنك الاستثمارية 2.56 في المائة.كما تضررت الأسهم المرتبطة بالسفر. وتراجع سهم "أيه.إن.أيه هولدنجز" للطيران 3.61 في المائة في حين انخفض سهم الخطوط الجوية اليابانية "جابان أيرلاينز" 2.56 في المائة.إلى ذلك، انخفضت الأسهم الكورية الجنوبية إلى أدنى مستوى منذ 19 شهرا أمس، لتمتد خسائرها لليوم السادس على التوالي، حيث يخشى المستثمرون من رفع بنك الاحتياطي الاتحادي الأمريكي معدل الفائدة بنسبة أكبر من المتوقع ومن الركود الاقتصادي العالمي.وخسر مؤشر أسعار الأسهم المركب "كوسبي" 0.46 في المائة ليغلق عند 2493 نقطة.