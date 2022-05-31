الرئيس الأوكراني يرحب بالعقوبات الجديدة على روسيا وينتقد تأخيرها غير المقبول

رحب الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي اليوم بالحزمة السادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا، لكنه انتقد ما وصفه بالتأخير غير المقبول في اتفاق دول الاتحاد على أحدث إجراءاته.

ووفقا لرويترز قال زيلينسكي في كييف وإلى جواره سوزانا جابوتوفا رئيسة سلوفاكيا: "عندما يمضي أكثر من 50 يوما بين حزمتي العقوبات الخامسة والسادسة فإن هذا وضع غير مقبول من جانبنا".

