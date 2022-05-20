الصحة العالمية تعقد اجتماعا طارئا حول مرض جدرى القرود

قالت مصادر مقربة من منظمة الصحة العالمية إن المنظمة التابعة للأمم المتحدة ستعقد اليوم الجمعة اجتماعا طارئا حول تفشي مرض جدري القرود.

ومن المقرر أن تجتمع المجموعة الاستشارية الفنية المعنية بمخاطر العدوى التي يمكن أن تتحول إلى أوبئة.

وتقدم المجموعة المشورة لمنظمة الصحة العالمية حول مخاطر العدوى التي يمكن أن تشكل تهديدا للصحة العالمية.

وبحسب (رويترز) في الآونة الأخيرة جرى تسجيل أكثر من 100 إصابة خارج أفريقيا التي يتوطن فيها المرض.

وتنتشر العدوى الفيروسية عن طريق الاتصال الوثيق مع المرضى وعادة ما تصاحبها أعراض خفيفة.



- إصابات غير خطيرة بجدري القردة في أوروبا وأمريكا الشمالية

سُجّلت 11 إصابة جديدة بجدري القردة في المملكة المتحدة، ليصل بذلك مجموع المصابين بهذا المرض الفيروسي النادر إلى 20 في البلاد، حسبما أعلن الجمعة وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد.

وكتب جاويد عبر تويتر أن الوكالة البريطانية للأمن الصحي أكّدت 11 إصابة جديدة بجدري القردة في المملكة المتحدة، مشيرًا إلى أنه أبلغ نظراءه في مجموعة السبع بذلك.

وتابع: "معظم الحالات خفيفة ويمكنني أن أؤكّد أننا وفّرنا عددا كبيرا من جرعات اللقاحات التي تنفع لمواجهة جدري القردة".

وسُجّلت إصابات أيضًا في فرنسا وبلجيكا وألمانيا والبرتغال وكندا والولايات المتحدة وايطاليا والسويد.

وفي المملكة المتحدة، باستثناء الحالة الأولى التي أُصيبت في نيجيريا في غرب إفريقيا، التقط جميع المصابين الفيروس داخل المملكة.

وقالت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء إنها تريد الإضاءة، بالتعاون مع بريطانيا، على الإصابات بجدري القردة التي ترصد في هذا البلد منذ بداية مايو، خصوصا في بعض المجتمعات.

وجدري القردة مرض نادر من أعراضه الحمى وآلام العضلات وتضخم الغدد اللمفاوية وطفح جلدي على اليدين والوجه.

وبحسب الوكالة البريطانية للأمن الصحي، لا ينتقل الفيروس بسهولة بين الأشخاص، ونسبة الخطر على الناس في المملكة المتحدة منخفضة.

وتشمل أعراض الإصابة بجدري القردة الحمى والصداع وآلام العضلات وآلام الظهر وتضخم الغدد الليمفاوية والقشعريرة والتعب، بالإضافة إلى الطفح الجلدي، غالبًا على الوجه، الذي قد ينتشر في أجزاء أخرى من الجسم بينها الأعضاء التناسلية، قبل أن يمر بمراحل مختلفة ويتقشر ثمّ يتساقط.

- رصد عدة حالات يشتبه بإصابتها بجدري القرود في هولندا



قالت هيئة الصحة في هولندا إنه تم رصد عدة حالات يشتبه في إصابتها بجدري القرود في البلاد.

وأضافت الوكالة نقلا عن المعهد الوطني للصحة أن الاختبارات التي تؤكد الإصابة ليست متاحة بعد. ولم يتسن حتى الآن الاتصال بالمعهد الوطني للصحة للحصول على تعليق.

ورصدت القارة الأوربية أكثر من مئة حالة إصابة بجدري القرود، وهو مرض ناجم عن عدوى فيروسية شائعة بالأساس في غرب ووسط أفريقيا، هذا الأسبوع ووصف مسؤولون ألمان التفشي بأنه الأكبر على الإطلاق في المنطقة.